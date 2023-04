Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 15 et 16 avril

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On chine au marché aux puces vintage à Bruxelles

Envie d’une ambiance brocante où dénicher des objets vintage ou des vêtements à petits prix? Rendez-vous ce dimanche à la Gare Maritime de Tour & Taxis, où le Voddemet rassemble des participants locaux et des brocanteurs professionnels. L’entrée est gratuite, donc pas d’hésitation!

Le 16 avril de 10 à 18h, Avenue du Port, Bruxelles. Plus d’infos sur voddemet.be

On se plonge dans l’histoire de la lingerie dans un Château à Soignies

L’exposition Froufrou et dentelles retrace un siècle de lingerie, de 1880 à 1980. Découvrez l’histoire de la femme à travers ses corsets, ses parures élégantes et ses bas de soie perlés, le tout dans les somptueux salons du Château de Louvignies à Soignies. Anciennement tour médiévale transformée en maison fortifiée, le château est modernisé dans les années 1870 par l’architecte Désiré Limbourg. Et cette exposition est une très bonne occasion d’en passer les portes.

Jusqu’au 30 octobre 2023. 1 rue de Villegas, 7063 Soignies. Plus d’infos sur www.chateau-louvignies.be

On découvre l’Art nouveau à travers une balade extra-muros à Bruxelles

Promenez-vous aux environs du parc du Cinquantenaire pour découvrir non loin de l’impressionnante Maison Cauchie, toutes les subtilités de l’Art nouveau à travers les façades décorées de sgraffites. Au début du 20e siècle, des dizaines d’architectes ont collaboré avec des artistes afin de magnifier ces façades. Cette maison (et atelier) du couple d’artistes Paul Cauchie et Caroline Voet est l’emblème de l’Art nouveau bruxellois. Vous en découvrirez d’autant plus lors de cette promenade guidée.

Le 15 avril. Plus d’infos sur cauchie.be

On visite le plus beau site de la Préhistoire de Belgique dans des grottes près de Namur

Envie de recharger vos batteries en plein cœur de la nature tout en vous instruisant ? Situées près de Namur, les Grottes de Goyet conservent les traces de toutes les grandes cultures de la Préhistoire depuis le Néandertal jusqu’au Néolithique. Vous découvrirez, lors d’une visite guidée, l’histoire des hommes et animaux ayant occupé les lieux.

Jusqu’au 5 novembre 2023, 3 Rue de Strouvia , 5340 Gesves. Plus d’infos sur grottes-goyet.be