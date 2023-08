Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 2 et 3 septembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On chine à Bruxelles

Ce week-end, le Brussels Vintage Market fait sa rentrée, pour le plus grand bonheur des fans de seconde main. En plein cœur de la capitale, ce marché couvert accueille de nombreux exposants pour du vintage en tout genre. En plus des vêtements et des objets de déco, on y découvre des designers locaux, de la musique et de la nourriture. L’entrée est gratuite et accessible de 11h à 18h.

© SDP

Pour ceux qui cherchent les pépites, des pass VIP sont disponibles à partir de 8 euros. Ils vous permettent d’avoir un accès une heure avant, à 10h. Les tickets sont disponibles sur eventbrite.

On admire pour la dernière fois l’expo a(r)mour de Mous Lamrabat

On l’avait rencontré en printemps, à la veille de son vernissage. Le photographe Mous Lamrabat expose pour un dernier week end au MAD à Bruxelles Ses photos colorées, fantaisistes apportent un regard inattendu sur la société. Accompagné de sa styliste belge Lisa Lapauw, le photographe belgo-marocain a parcouru l’Afrique du nord pour réaliser ces clichés. A ne pas rater.

© Mous Lamrabat

L’exposition est gratuite. Informations supplémentaires sur le site du MAD.

On se met au BIO à Namur

Ce week-end aura lieu la 38e édition du plus grand festival bio de Belgique, le salon Valériane, du vendredi 1er ou dimanche 3 septembre à Namur Expo. Des exposants en tout genre seront présents. Entre l’alimentation, l’artisanat, les vêtements, les soins d’hygiène, les librairies et même le jardinage, toutes les facettes du bio seront représentées. En plus des exposants, le visiteur pourra assister à des conférences et des ateliers sur le thème de l’écologie.

© SDP

L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et les étudiants. Les tickets (pour adultes) sont disponibles sur place ou sur Valériane.be pour 8 euros.

On rit au lac de Genval

Depuis le 20 juillet, le festival Il est temps d’en rire prend place au bord du Lac de Genval. De nombreux stand-uppers et comédiens se sont partagés la scène durant un mois et demi. Le tout dans une ambiance détendue, des chaises longues et de stands de nourriture en sus. Au programme samedi soir, le mentaliste Viktor Vincent, tandis que dimanche, ce sera au tour du comédien et humoriste Olivier de Benoist de relever le défi de transmettre l’hilarité au public.



