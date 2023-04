Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 22 et 23 avril

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On fait du shopping responsable de créateurs renommés à Bruxelles

Vous rêvez de vous offrir du Jean Paul Gaultier, Balenciaga, Gucci ou encore du Prada ? Le Tears Pop up vous invite à dénicher des pièces de seconde main vintage et modernes. Au total, ce sont plus de 300 vêtements et accessoires chinés dans le monde. Mode durable, sophistiquée et abordable, ce sont les critères du pop up, c’est pourquoi ils proposent une sélection unique retraçant l’histoire de la mode, allant de pièces datant des années 80 jusqu’au dernier sac de créateur.

Du 22 au 23 Avril

38 rue de la Violette, Bruxelles

On se plonge dans le laboratoire du livre à Morlanwez

Des ateliers pour découvrir la reliure, la gravure, le dessin et l’écriture, ainsi qu’une grande librairie, des promenades, des rencontres et des cabanes. Voici le programme de la première édition de Fabulivre. Le temps d’un weekend, le Domaine et le Musée de Mariemont deviendront un terrain d’expérimentation et de découverte pour tous les âges.

Du 22 au 23 avril 23

Au Domaine et Musée royal de Mariemont. Plus d’informations sur musee-mariemont.be

On assiste à un spectacle qui mêle création et récupération à Liège

Si vous souhaitez assister à un défilé de mode hors normes, Défil’éco, c’est le spectacle coloré à voir ! Des silhouettes qui déambulent dans des créations dessinées par des stylistes liégeois et des associations partenaires. Des mois de travail, guidé par le directeur artistique et styliste Giovanni Biasiolo, pour créer ces vêtements avec des matériaux de récupération. Un défilé qui soutient le développement durable à travers des créations artistiques ainsi le questionnement sur la consommation.

21 – 22 avril au Manège Fonck de Liège Plus d’informations sur www.defileco.be

On découvre l’exposition Extra Muros à Liège

Voir le mur dans tous ses états de manière interactive et immersive, c’est ce que promet l’exposition. Elle vise à nous questionner sur le monde afin de mieux comprendre ce qui nous entoure. Ainsi vous pourrez admirer le mur du son en passant par le mur de Berlin jusqu’à notre crâne. Une vraie réflexion philosophique au-delà des briques.

On participe à la première édition du salon Antica à Bruxelles

Un incontournable pour les amateurs d’art et d’antiquités, ce salon, suit les pas du succès d’Antica à Namur. Cette première foire, axée sur l’art nouveau, présentera des peintures belges et européennes, du mobilier vintage, des sculptures et autres objets chargés d’histoires. Le tout, à l’emblématique Tour&Taxi. Antica Brussels souhaite donner de la visibilité particulière aux femmes galeristes, expertes et collectionneuses. Présentes mais peu représentées, les femmes ont toujours fait partie de l’histoire de l’art, c’est ce que cette première édition veut mettre en lumières.

Du 21 au 23 avril

Avenue du Port, 86C. Plus d’informations sur antica-brussels