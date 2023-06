Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 24 et 25 juin

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On fête la musique dans toute la Belgique

La fête de la musique, traditionnellement fêtée le 21 juin, s’étend sur toute la fin de la semaine et le week-end dans le pays. Si vous n’avez donc pas pu en profiter cette semaine, pas de panique: la fête continue tout le week-end un peu partout en Belgique.

Rendez-vous par exemple au parc du Cinquantenaire à Bruxelles, pour des concerts, animations et food trucks dans le parc, ou à l’Auberge Simenon à Liège ce vendredi pour un festival de métal, et samedi pour du reggae.

Besoin de vous défouler? Foncez voir le groupe de noise rock La Jungle à Marchin et Braine le Comte ce samedi (après-midi et soir). Et si rien de tout ça ne vous tente, ou si vous en voulez plus, jetez un oeil au programme, vous trouverez forcément corde à votre guitare. À noter: des concerts family friendly, pour fêter la musique avec votre marmaille.

Du 21 au 25 juin, fetedelamusique.be

On se fait les jardins (publics et privés) à Bruxelles

Plants addicts ou simples curieux de découvrir la capitale autrement, l’événement (gratuit!) Garden Tales vous emmène dans les jardins, publics ou privés de la ville. Des guides spécialisés et bien sûr passionnés vous conteront les histoires des lieux que vous découvrirez, ou vous détailleront la flore que vous pourrez admirer.

Rendez-vous donc (entre bien d’autres) dans le jardin de cette magnifique maison de Forest, en face du parc, dans un jardin d’entomologiste à Schaerbeek, au parc Tenbosch ou au jardin collectif Tour & Taxis… Attention, il faut réserver et certains lieux sont déjà complets mais pas de panique, l’événement aura lieu aussi les 16 juillet et 24 septembre prochains.



Dimanche 25 juin, programme et réservations ici: Garden Tales | C.I.II.III.IV.A (civa.brussels)

On (re)découvre les expositions universelles à l’Atomium

J’ai vu le futur, c’est le titre de l’installation photographique de l’artiste québécoise Ève Cadieux, en référence au I have seen the future, l’un des slogans de l’expo universelle de New York de 1939-1940. On voit pourtant bel et bien le passé, dans le travail de la photographe qui se fait « archéologue-artiste ». Fascinée depuis son enfance par les expositions universelles, ou du moins par celle de Montréal, près de chez elle, Ève Cadieux est partie dans le monde entier, sur les vestiges de ces expos. L’artiste a pensé son installation en résonance avec l’Atomium, l’expo ayant lieu dans la sphère des expositions temporaires.



À partir du 21 juin 2023, atomium.be

On fête la bière dans le Hainaut

La brasserie Dubuisson fête les 90 ans de sa bière culte (en toute modération bien sûr), la Bush, tout le temps d’un week-end ces 23, 24 et 25 juin 2023, sur le thème des années 30. Au programme: visites gratuites des installations et du musée interactif Beerstormium, food trucks, concerts, jeux en bois, théâtre de rue… Sans oublier tout un programme sportif comprenant, entre autres, une marche nocturne, du gravel, du vtt et une course cycliste qui reliera Pipaix au vélodrome de Roubaix, avec le champion Johan Musseuw en tête de peloton. Il y en aura donc pour tous, fans de vélo, marcheurs, amateurs de bière, familles…

Pour en savoir plus, lisez notre article : La Bush fête ses 90 ans: retour sur l’une des plus anciennes sagas brassicoles belges

Week-end spécial anniversaire, du 23 au 25 juin, toutes les infos ici : dubuisson.com