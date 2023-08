Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 26 et 27 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On déguste du cidre artisanal à Bruxelles

Pour la deuxième année consécutive aura lieu à Bruxelles le festival du cidre artisanal Pom Pom Pom. Il s’installera pendant deux jours, le samedi et dimanche, aux Vaux Hall, dans le parc royal de Bruxelles. De midi à 23h, les portes seront ouvertes avec au programme: des dégustations de cidre d’une vingtaine de producteurs, des concerts, et un barbecue. Les cidriculteurs viendront majoritairement de Belgique. Mais seront aussi présents des cidreries de France, Pays-Bas, Suisse et d’Allemagne.

Organisateurs et participants du festival Pom Pom Pom 2022 ©SDP

Pas de réservation nécessaire, l’entrée est gratuite et des tickets de consommation seront vendus sur place. Pour en savoir plus: rendez-vous sur la page Facebook de Pom Pom Pom

On s’imagine notre vanlife à Gembloux

Une envie de quitter votre maison pour parcourir le monde avec votre van aménagé? Commençons par en savoir plus sur ce mode de vie grâce au Festivan. Le festival du van aménagé sera présent ce week-end à la Brasserie-Ferme de Bertinchamps à Gembloux pour sa deuxième édition. Au programme: des visites de vans, des ateliers d’aménagement, des conférences autour des ces engins et de ce mode de voyage/vie. En sus, des concerts et des cours de yoga. Le festival se tiendra le samedi et le dimanche, avec possibilité de dormir sur place, évidemment.

© SDP

Vous pouvez réserver votre place jusqu’au jour même sur le site du Festivan, les prix allant de 13 à 30 euros.

Consultez nos articles sur la vanlife

On s’évade en famille face au théâtre nivellois

Nivelles se met en scène avec le festival de théâtre organisé par l’ASBL Impulsion théâtrale. Baptisé Scène d’été, le festival aura lieu samedi de 14h à 20h et le dimanche de 11h à 17h. Les spectacles auront lieu sur trois scènes différentes à la Ferme de l’Hostellerie à Nivelles où se représenteront toutes sortes d’artistes. Du théâtre, à des spectacles de clowns, de mimes, de musique, de danse jusqu’au conteurs, il y en aura pour tous les âges.

©SDP

Un tarif préférentiel est disponible sur leur site internet où vous pouvez réserver votre place.

On fête de dernier jour des vacances avec ses enfants à Ixelles

Dimanche 27 août, la commune d’Ixelles propose une journée pleine d’activités pour les enfants. La traditionnelle Fête des familles d’Ixelles aura lieu au parc du Viaduc de 14h à 17h30 et proposera pleins d’activités pour distraire vos enfants la veille de la rentrée. Sont prévues des ateliers grimage, sculpture de ballons, châteaux gonflables, jeux de société, et même une parade musicale.

© Unsplash