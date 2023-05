Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 27, 28 et 29 mai

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On s’initie à l’art contemporain en famille à Bruxelles

Ce samedi, le quartier Volxem à Forest, riche en lieux dédiés à l’art contemporain, propose une Volxem Block Party: une journée découverte du Wiels, de la Galerie Clearing et de la Fondation A. Pour 5 euros, vous pourrez découvrir une série de performances et suivre des visites commentées de pas moins de 6 expositions, accompagnées d’une boisson et d’une glace ou d’une gaufre.

Le samedi 27 mai de 11h à 19h, plus d’infos ici.

On découvre la scène alternative (inclusive) à Bruxelles

Du 25 au 27 mai, c’est le retour du Ladyfest, un festival engagé qui fait place aux femmes et aux minorités de genre sur la scène alternative. Cette édition spéciale mettra le focus sur la question du handicap mental. Au programme : expo, spectacles, concerts et théâtre, accompagnés par un mini marché de créatrices. Un espace enfant est proposé, pour que la parentalité ne soit pas un frein !



Du 25 Mai 17h au 27 mai minuit, plus d’infos ici.

On va voir une expo d’art à Flémalle

Du 27 mai au 9 juillet, La Châtaigneraie clôture sa saison avec une exposition autour de la matière et de l’image. Le Centre wallon d’art contemporain a sélectionné des œuvres de onze artistes qui travaillent la notion de peau et de surface. Une réflexion autour de la matière qui vise à interroger la question de l’humain et de l’au-delà.

C’est comment qu’on freine, 2020 © Nathalie Doyen

Du 27 mai au 9 juillet, plus d’infos ici.

On va déguster à Liège

Rendez-vous au parc de la Boverie, au pied de la passerelle « la Belle Liégeoise » pour une balade gastronomique qui allie plaisirs de la bouche et du plein-air… Pour changer un peu des traditionnels food trucks au parc. Ici, vous naviguerez d’une tente à une autre, là une entrée, ici un plat, là-bas un dessert. Un cadre superbe, de la (très) bonne bouffe et des animations menées à plusieurs mains par les chefs eux-même… What else?

Du 25 au 29 mai inclus, toutes les infos ici.