Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 8, 9 et 10 avril

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement!

On part à la chasse à la bière à Lasne

Quoi de mieux qu’une chasse à la bière à l’approche du lundi de Pâques. Cette activité insolite se déroulera dimanche à l’Abbaye d’Aywiers à Lasne. L’an dernier, les 500 chasseurs ont récolté quelques 3000 Lutgarde. Un clin d’œil moderne à une abbaye qui a accueilli pendant 600 ans une brasserie pour le commerce et la consommation personnelle des nonnes. Cette journée sera rythmée par quelques groupes de musique.

Le 9 avril à Lasne. Plus d’infos: lutgarde.eu

On se rend à Bruxelles au festival Les Equinoxes

Féminisme, inclusivité, durabilité et accessibilité sont les mots d’ordre de ce festival. Le but: promouvoir des artistes féminines dans un monde musical où elles sont sous-représentées et partager un moment convivial où les inégalités sont, le temps d’un samedi, effacées. Rendez-vous le 8 avril à la Tricoterie à Bruxelles pour profiter des concerts, ateliers, stand up ou encore un dragshow.

Le 9 avril à Saint-Gilles. Dans une démarche inclusive, le prix est libre. Plus d’infos sur equinoxesfestival.be

On se balade parmi un million de fleurs au Château de Grand-Bigard

Si le printemps tarde à s’assumer, rendez-vous au Château de Grand-Bigard pour profiter de l’exposition Floralia. Pour cette 20ème édition, 400 variétés de tulipes ont été plantées sur 14 hectares des vastes jardins du Château. C’est un diplomate et botaniste flamand qui a introduit la tulipe en Europe au XVIe siècle. Il la découvre lors d’un séjour en Anatolie où il rencontre le Sultan Soliman, afin d’obtenir une trêve aux hostilités dans le contexte de l’essor de l’Empire Ottoman.

Jusqu’au 4 mai 2023 à Grand Bigard, toutes les infos sur floralia-brussels.be

On va voir (enfin) l’exposition LEGO à la Grand-Place

The Art of the Bricks ce sont 70 œuvres d’art, des millions de LEGO et c’est bientôt fini. Il vous reste deux weekends pour profiter de l’exposition de LEGO la plus connue au monde. Imaginée par Nathan Sawaya, l’expo comprend des œuvres originales de l’artiste, le Penseur, ainsi que des adaptations de grands chefs-d’œuvre tels que la Joconde, la Nuit étoilée. En bonus : une collection multimédia innovante en LEGO. Nathan Sawaya a notamment gagné le prix de l’artiste le plus créatif et le plus original à New York en 2011.



Jusqu’au 16 avril 2023 à La Grand-Place de Bruxelles. Toutes les infos sur theartofthebrickexpo.com