Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda du 15 et 16 février

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement!

On déambule sous les lumières, à Bruxelles

Dès la tombée de la nuit, Bruxelles se métamorphose sous les lumières du Bright Festival. Du 13 au 16 février 2025, de 18h30 à 23h, laissez-vous émerveiller par une trentaine d’œuvres lumineuses imaginées par des artistes du monde entier.

Deux promenades s’offrent à vous:

Le parcours royal , le plus long, vous guide à travers 12 installations artistiques féériques.

Le parcours européen relie le parc du Cinquantenaire à la place du Luxembourg, ponctué de 11 œuvres lumineuses sublimant l'architecture bruxelloise.

Une balade poétique et immersive pour redécouvrir la ville autrement. À ne surtout pas manquer!

©visit.brussels – Bright Festival

Bright Festival – jusqu’au 16 février. Plus d’infos.

On redécouvre l’histoire en images, à Liège

L’exposition Picturing the Invisible fait étape en Belgique. Organisée en mémoire de la catastrophe nucléaire de Fukushima, elle met en lumière ses conséquences encore bien réelles, 14 ans après le drame du 11 mars 2011.

À travers des photographies saisissantes et des essais d’experts, artistes et activistes, l’exposition montre les traces invisibles laissées par le séisme, le tsunami et la fusion des réacteurs. Parmi les œuvres exposées, celle de Yoi Kawakubo, qui signe aussi l’affiche de l’événement, rappelle que les effets du désastre perdurent malgré le temps. Une réflexion d’autant plus marquante en cette année 2025, qui commémore les 80 ans des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki.



Picturing the Invisible, La Cité Miroir – jusqu’au 9 mars. Plus d’infos.

On trinque sous des rythmes latinos, à Bruxelles

Pas besoin de prendre l’avion pour vivre l’ambiance enflammée du carnaval de Rio! La Fiesta Latina revient à Tour & Taxis du 14 au 16 février pour une troisième édition haute en couleur. Un événement festif et accessible à tous avec au programme: grandes parades avec plus de 50 danseurs et musiciens, concerts live, DJ sets, et des after-parties pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit.

Les gourmands ne seront pas déçus non plus, avec plus de 40 food trucks et stands proposant des saveurs venues tout droit d’Amérique du Sud. Et pour ceux qui ont envie de bouger, participez aux ateliers de danse ou assistez à des combats de lucha libre.



Fiesta Latina, Tour & Taxis – jusqu’au 16 février. Plus d’infos.

On se munit de nos torches, à Bouillon

Oyez, oyez, braves gens! Poussez les portes du Château de Bouillon pour une expérience hors du temps: des visites aux flambeaux dans le plus ancien vestige de la féodalité en Belgique.

Aux lueurs des flammes, parcourez les souterrains et les couloirs, traversez les immenses salles voûtées et découvrez les secrets moyenâgeux du château. Un guide en habit d’époque vous accompagnera dans cette immersion médiévale… Godefroy de Montmirail n’aurait pas fait mieux! Êtes-vous prêts à embarquer pour un voyage à travers les siècles ?



