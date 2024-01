Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda du 27 et 28 janvier

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On illumine la nuit à Mons

La cité du Doudou organise le premier festival de lumières en Wallonie et pour marquer le coup, la ville a conçu un itinéraire spécifique pour accueillir 26 installations et projections lumineuses dans les quatre coins du centre. Du 25 au 28 janvier et du 01 au 4 février, entre 18h30 et minuit, le festival mettra en lumière des artistes locaux, nationaux et internationaux mais l’idée ne s’arrête pas là. En effet, pour fêter les 100 ans du surréalisme, Mons en Lumière a décidé de choisir ce dernier et la poésie comme fil conducteur du parcours. Le festival comptera un invité spécial : l’artiste britannique Robert Montgomery. Vous aurez donc l’occasion de découvrir ses poèmes sur des panneaux d’affichage ou encore sur le feu mais également des peintures et des aquarelles.



Mons en Lumières à Mons, du 25 au 28 janvier 2024 et du 01 au 4 février 2024, entre 18h30 et minuit. monsenlumieres.be

On découvre des héroïnes de BD à Bruxelles

Les bandes dessinées sont connues de tous, elles regorgent d’histoires et surtout d’une multitude de personnages mais au final, elles se ressemblent. Pourquoi ? Car les personnages principaux sont généralement des hommes. Pour rendre hommage aux héroïnes de BD souvent mises à l’écart, la Fabrique, nouvel espace culturel de l’Alliance Française Bruxelles-Europe organise l’exposition Badass.

Vous pourrez découvrir des héroïnes telles que Nola de Carbone et Gijé, Molly d’Amélie Fléchais et Jonathan Garnier, Astrid de Fabrice Parme,et d’autres encore. Une exposition d’héroïnes indépendantes, courageuses qui permet également de soulever des questions de société sur la diversité et les stéréotypes.

Badass à La Fabrique à Bruxelles, du 24 janvier au 22 mars 2024. Plus d’infos : alliancefr.be

On explore la photographie à Bruxelles

Il est de retour ! Le photo brussels festival revient pour sa 8ème édition dans la capitale et s’inscrit dans le cadre du Mois Européen de la Photographie (EMOP). Le Photo Brussels Festival est un événement qui permet de mettre Bruxelles comme acteur essentiel dans la photographie internationale. Le festival étend ses expositions dans différents endroits culturels de Bruxelles tels que des galeries d’art, des musées ou encore des centres d’art. Vous serez libres de voyager dans la ville et d’admirer le travail de plus de 300 artistes.



PhotoBrusselsFestival à Bruxelles, du 25 janvier 2024 ou 25 février 2024. photobrusselsfestival.com

On s’intéresse à l’art Japonais à Ans

Monet, Van Gogh, Degas ou encore Rodin étaient des grands artistes mais saviez-vous qu’ils avaient une fascination commune ? L’exposition “Monet, Van Gogh .. Rêves de Japon” au Château de Waroux met à l’honneur l’art japonais qui a inspiré les célèbres peintres car, rappelons le, les estampes japonaises ont captivé l’Europe au XIXe siècle. C’est ainsi que les œuvres de Hokusai et Hiroshige se retrouvent aux côtés des artistes peintres occidentaux. Vous pourrez donc faire le lien entre le dialogue des estampes et le japonisme présent dans les œuvres de maîtres réalisées par les différents artistes.

Monet, Van Gogh…Rêves de Japon au Châteaux de Waroux, à Ans, du 4 novembre 2023 au 14 avril 2024. Plus d’infos : ans-ville.be