Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda du 8 et 9 février

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On explore une panoplie d’expos photo, à Bruxelles

Le Photo Brussels Festival revient pour un mois d’expositions à travers 47 lieux culturels de la capitale. Un programme varié qui explore la photographie sous toutes ses formes. Chaque lieu propose une atmosphère différente : La Belladone pour les plus mélancoliques, L’Enfant Sauvage pour les amateurs d’aventure, Visual Gallery pour les passionnés d’histoire, et la Galerie Christophe Gaillard pour une approche plus intime et audacieuse. Et bien d’autres encore à parcourir tout au long du festival !

À ne pas manquer : Zones, une exposition de Tom Lyon & Pauline Vanden Neste. À travers leurs clichés, ces deux artistes belges documentent la transformation des quartiers du Canal de Bruxelles, offrant un regard sensible sur une ville en pleine mutation.



Photo Brussels Festival, jusqu’au 23 février. Plus d’infos.

On découvre l’infini et au-delà en LEGO, à Liège

Ce n’est pas un nouveau film d’animation, mais bien une exposition ludique et intergénérationnelle en Cité Ardente. Vers la Lune et au-delà: La Conquête Spatiale en LEGO® vous invite à revivre les grandes étapes de l’exploration spatiale à travers des constructions fascinantes.

Près de 1500 heures de conception et plus de 250.000 briques ont été nécessaires pour donner vie à ces œuvres. Trois thématiques rythment l’exposition : l’histoire de l’aéronautique, la mission lunaire et l’espace dans l’imaginaire collectif. Pour prolonger l’expérience, un espace dédié aux enfants leur permet de créer leurs propres constructions LEGO. Un voyage interplanétaire construit brique par brique, où créativité et exploration se rejoignent. De quoi éveiller peut-être de futures vocations !

Photo : Europa Expo

Vers la Lune et au-delà : la conquête spatiale en briques LEGO®, Europa Expo, jusqu’au 9 mars. Plus d’infos.

On s’émerveille de l’héritage de la mode, à Bruxelles

À moins d’un mois de la Fashion Week, plongez dans l’univers raffiné de la mode bruxelloise au Musée Mode et Dentelle. Son huitième Studio, le musée met en lumière l’œuvre du couple visionnaire Berthe De Camps et Louis Wittamer, figures incontournables de la couture belge entre 1950 et 1970.

Bruxelles s’affirme avec un style mêlant influences internationales et savoir-faire unique à une époque où Paris dicte les tendances. La maison Wittamer-De Camps se distingue par l’excellence de ses broderies et dentelles, ornant robes de mariée et tenues de bal somptueuses. Entre tradition et modernité, hier comme aujourd’hui, ces créateurs continuent de fasciner et d’inspirer. Une véritable immersion dans l’âge d’or du chic bruxellois.



Studio 8 : Les Wittamer-De Camps et la mode, Musée mode et dentelle, jusqu’au 6 avril. Plus d’infos.

On perce l’énigme photographique, à Charleroi

Tout commence en 2000, lors d’un voyage en Amérique latine et la découverte d’une boîte de négatifs abandonnée dans une décharge. Une quinzaine d’années plus tard, Jean-Marc Wull, photographe vivant à Bruxelles, se questionne sur l’origine de ces photographies. Qui sont ces personnes ?

Parmi les centaines de clichés anonymes en noir et blanc, un portrait va lui fournir un indice déterminant : un pompier dont l’uniforme dévoile un nom et un pays – le Guatemala. Cette découverte marque le début d’une quête fascinante, entre enquête et rencontres.

Aujourd’hui, ses nombreuses aventures et découvertes l’ont mené jusqu’au Musée de la Photographie dans la région Wallonne. À travers ses œuvres, il nous invite à explorer ces visages marqués par le temps et à redonner vie à ces instants oubliés.



