Que faire ce week-end: notre agenda des 10 et 11 décembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On admire des photos dans un hôtel de maître à Bruxelles

C’est sur l’avenue Louise que les deux photographes Didier de Radiguès et Philippe Graton, initialement connus pour leurs performances dans les sports moteurs, exposeront leurs travaux variés dans un majestueux hôtel de maître inoccupé, sur plus de 250m2. L’exposition intitulée avec humour « Hors Course » est gratuite, tout public, et s’étend sur six semaines.

Hors Course, au 262 avenue Louise, du 8 décembre 2022 au 15 janvier 2023

On fait le plein de lumières à Mouscron

Laissez-vous porter par un récit féérique dans les rues de Mouscron, à travers une déambulation suivie d’un spectacle son et lumière sur la Grand-place. Figurants, danseurs, cracheurs de feu, voltigeurs, échassiers lumineux… évoqueront la véritable histoire de Noël, sous l’angle de ses traditions. De la magie de Noël avant l’heure.

City of light, le dimanche 11 décembre à partir de 18h

On déguste et on chine nos (auto-)cadeaux de Noël à Gembloux

Le fameux restaurant Hors-Champs vous invite à son deuxième marché de Noël créatif et durable tout le week-end, à commencer par ce vendredi soir. Au programme des réjouissances: concerts, petite restauration by Stefan Jacobs, vente d’objets déco et slow fashion… De quoi combler vos papilles, vos yeux et vos oreilles. On y court!

Hors-Champs, du 9 au soir au 11 décembre 2022

On fait le plein d’articles design belge à Bruxelles

Les ateliers J&J mettent le design belge à l’honneur avec leur marché de Noël ce samedi. Les grands (et plus petits) noms du design de nos contrées y seront exposés, c’est le moment de faire des trouvailles pour vos cadeaux de Noël… ou pour vous faire plaisir. Mais ça n’est pas tout, dégustation d’huîtres et de tartes de leur voisin de restaurant La Buvette, et fête jusqu’au bout de la nuit ensuite au Flora, au Parvis, achèveront cette journée en beauté.

Marché de Noël de J&J, le samedi 10 décembre 2022, 110 chaussée d’Alsemberg à Saint-Gilles. Réservation d’huîtres conseillée à contact@ateliersjetj.com