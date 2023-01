Que faire ce week-end: notre agenda des 14 et 15 janvier

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On écume les galeries d’art à Bruxelles

Après une pause de fin (et début) d’année bien méritée, les galeries réouvrent avec le plein de nouvelles expos à se mettre sous la dent. On file chez Baronian admirer la peinture, entre autres, de Jean-François Lacalmontie et le travail coloré de Marcin Sobolev. On pousse jusqu’à la Patinoire Royale, à la galerie Valérie Bach, pour découvrir Francine Holley. Ou encore chez Harlan Levey Projects pour voir les « 18 winds » d’Haseeb Ahmed. On ne peut pas toutes les citer, mais de nombreuses autres galeries vernissent aussi ce week-end (et la semaine prochaine). Plus d’infos sur le site de Brussels Gallery Weekend.

On se fait une échappée tropicale au jardin botanique de Meise

Une virée au vert, on en a bien besoin en gris mois de janvier. Le jardon botanique de Meise vous accueille – eh oui, aussi en hiver! – pour vous changer les idées, avec une balade sous les tropiques dans le Palais des plantes, un passage dans son château et des explorations dans son HOUTlab. Deux expos : A la Recherche du Jardin des Délices Terrestres, et Un Monde de détails compléteront votre visite. Toutes les infos sur Plantentuin Meise.



On admire le dialogue entre nature et architecture à l’abbaye de Villers-La-Ville

L’exposition de Bob Verschueren, Fragiles natures, enchante littéralement la magnifique abbaye de Villers, et nous enchante par la même occasion. Les 9 installations à caractère végétal de l’artiste se fondent au bâtiment séculaire, faisant dialoguer nature et architecture. Et ça fonctionne tellement bien qu’on pourrait avoir l’impression, l’espace d’un instant, que ces pièces font partie du lieu depuis toujours…



Fragiles natures, à l’abbaye de Villers-La-Ville, jusqu’au 12 mars 2023.

On se laisse bercer au son du Brussels Jazz Festival

On fait un tacle au Blue Monday qui s’annonce en allant écouter du jazz tout le week-end, à Flagey. Ixelles va vibrer au son du jazz européen, qui accueille de nombreux jeunes talents, dont la la tromboniste belge Nabou Claerhout. Le festival annonce un programme plein de surprises. On prend nos billets?



Brussels Jazz Festival, à Flagey, du 12 au 15 janvier 2023.