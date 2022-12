Que faire ce week-end: notre agenda des 17 et 18 décembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

On tombe nez à nez avec des sculptures dans les bois à Bruxelles

L’Invitation au Voyage que nous propose la Fondation Boghossian au Bois de la Cambre porte bien son nom. Six sculptures et installations ponctuent un itinéraire enchanté à travers le Bois. Des pierres colorées, un cercle de miroir, un cheval fou… se découvrent au hasard d’une (fraiche mais vivifiante) balade au Bois.

L’Invitation au Voyage, à partir de décembre 2022 et sur une durée d’un an, jusqu’au 1er décembre 2023.

On inaugure le Musée des Beaux-Arts de Charleroi

C’est un week-end festif qui s’annonce pour l’ouverture du ce Musée tant attendu. Une exposition consacrée aux Éditions Dupuis, qui fêtent leur 100 ans, ouvre le bal. Au programme: animations kids friendly, visites guidées pas tout à fait traditionnelles, danses aériennes, rencontres, ateliers, photobooth, drink…

Week-end festif au Musée des Beaux-Arts de Charleroi les 17 et 18 décembre, exposition Dupuis jusqu’au 30 juillet 2023.

On découvre Peter Lindbergh à travers ses photos à Bruxelles

Sublime. C’est le mot pour décrire le travail du photographe de mode Peter Lindbergh qui se dévoile lui-même pour la première fois en Belgique dans une magnifique rétrospective. Vous replongerez dans la grande époque des top models super stars, qui quittaient le simple statut de mannequin pour devenir des femmes sous l’objectif de l’artiste. Sublime on vous dit.

Peter Lindbergh Untold Stories, du 15 décembre 2022 au 14 mai 2023.

On fête Noël à Pairi Daiza

Le plus beau zoo du pays se transforme sous la magie de Noël. Et ce week-wend, on profite des nocturnes pour faire durer le plaisir: le parc est ouvert jusqu’à 20 h. Au programme des réjouissances: aurores boréales, mappings féériques, projections vidéo, orchestres d’automates dans des boules de Noël géantes, concerts acapella ou au violoncelle…

Christmas Time Party à Pairi Daiza, jusqu’au 8 janvier 2023, nocturnes les 17 et 18 décembre, puis du 26 au 30 décembre et du 2 au 7 janvier.