Que faire ce week-end: notre agenda du 23 et 24 juillet

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On s’aventure dans la Forêt secrète de Han

Parce que la nature s’appréhende mieux quand on est au plus près d’elle, à pied de préférence, le Domaine des Grottes de Han ouvre cet été la Forêt secrète, une partie encore inexplorée du bois, qui a été investie par l’artiste de land art Spencer Byles. Le Britannique y a disséminé ses installations en lien direct avec l’environnement tout au long d’un sentier pédestre où la faune et la flore sont préservées. D’autres activités sont également prévues durant cette période estivale, en marge de la visite de la traditionnelle grotte et de son parc animalier. Comme la grimpette aux arbres avec cordes (sur réservation), des balades sur le site naturelle à l’aube (7h30), accompagné d’un ranger, ou encore un bain de forêt pour s’initier à la pratique japonaise du Shinrin-yoku (le 6 août).

grotte-de-han.be En juillet et août et les week-ends de septembre.

2. On prend rendez-vous à Knokke avec Helmut

C’est l’une des expo-événement de la Côte belge cet été. Le Ravelingen à Knokke-Heist accueille Legacy, un accrochage de 300 photos du célèbre photographe germano-autralien Helmut Newton (1920 – 2004). Des clichés qui transpirent le glamour hollywoodien regroupés en 2020 à l’occasion des 100 ans qu’aurait eus l’artiste et qui après Berlin font arrêt chez nous, pour une unique étape dans le Benelux. De quoi prendre un bain de soleil tout en (re)découvrant l’œuvre de ce pionnier de l’image de mode au XXe siècle. “Chez lui, il y a une double couche dans chaque photo. Elle se trouve parfois dans le surréalisme, parfois dans le cinéma, parfois dans sa vision de la force féminine. Il préférait sortir du studio et travailler dans des lieux publics pour jouer avec la frontière du naturel et de la mise en scène”, résume les organisateurs.

https://helmutnewton.be Jusqu’au 25 septembre

3. On allie vélo… et découverte brassicole

Le balisage des points-nœuds permet de se balader facilement à vélo. C’est pourquoi le guide Routes de la bière en Belgique (éditions Racine) s’appuie sur ces balises pour emmener les amoureux de petite reine et de houblon sur les chemins cyclables de notre pays à la découverte de hauts lieux brassicoles. Patrick Cornillie et Kristien Hansebout y proposent 30 balades à vélo le long des abbayes et des brasseries, faciles à suivre grâce à des roadbooks accessibles via www.lepointnoeud.com Gardez toutefois à l’esprit que, entre boire et pédaler, il faudra choisir!

4. On se fait une Grand Bouffe, à Bruxelles

Dans la capitale, le Sterput, rue de Laeken, a invité 22 artistes belges et françaises à interpréter le thème de la nourriture, chacune au moyen de son art, de la céramique à la sculpture, en passant par le textile et l’illustration. Le résultat: un festin haut en couleurs, parfois alléchant, parfois intriguant voire choquant, les tripes à l’air n’étant pas exclues du pitch. Une expo mise sur pied par la galerie d’art associative asbl E² et qui questionne ludiquement notre rapport aux aliments.

sterput.org Jusqu’au 21 août.

