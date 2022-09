Que faire ce week-end: notre agenda pour les 10 et 11 septembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On rencontre des dizaines de galeristes, à Bruxelles

Le Brussels Gallery Weekend, ce sont 47 galeries qui ouvrent leurs portes au grand public. L’objectif: décloisonner le monde de l’art contemporain. Dans ce cadre, l’expo Generation Brussels propose également de découvrir, à l’imprimerie de la Banque nationale, la jeune scène artistique de demain.

@ Damien & The Love Guru & Christiane Blattmann They Have Broken with the Tradition of Inside and Outside 2019 rattan, steel, silicone, pigment 200 x 180 x 80 cm

Le thème retenu cette année pour cet événement dédié aux étudiants mais aussi aux créateurs déjà lancés mais pas encore très connus : « Care ». Cette quinzième édition est également l’occasion d’une seconde expo, Sculpture factory. Le résultat d’une carte blanche donnée à plusieurs galeries pour présenter des œuvres grands formats.

brusselsgalleryweekend.com Les 9, 10 et 11 septembre.

2. On dévore (aussi des yeux), à Mons

La gastronomie est à l’honneur cette semaine à Mons (au Carré des Arts, aux Anciens abattoirs et au Parc de la Grande Pêcherie) avec Le Festifood. Durant cet événement, les visiteurs peuvent déguster des préparations de 14 chefs sélectionnés par le Guide Michelin Belgique et Luxembourg. Parmi les grands noms présents : Yves Mattagnes (La Villa Lorraine), Arnaud Delvenne (ex-finaliste Top Chef, Nono Resto), Stéphanie Thunus (Au gré du Vent) ou encore Benoit Neusy (L’impératif).

Lili Desrues, Maki

Un marché des artisans est également prévu, ainsi qu’une expo mêlant design et nourriture organisée par la galerie BeCraft. Sous le nom Madame est servie, celle-ci regroupe une série d’artistes qui mettent l’art de la table à l’honneur, de façon très originale.

3. On s’immerge dans le patrimoine, partout en Wallonie

Ce week-end, les traditionnelles Journées du patrimoine en Wallonie reviennent sur le thème de l’innovation. L’occasion de visiter de nombreux sites, parfois inaccessibles le reste de l’année. Pour animer les familles et donner l’envie de visiter ces ouvrages chargés d’histoire, des quiz, chasses au trésor et autres workshops sont aussi organisés. Quelques exemples : un jeu de piste à la maison communale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, un escape game à l’église Saint-Servais de Dalhem ou un atelier « p’tits inventeurs » sur le site du Grand-Hornu. C’est d’ailleurs à cet endroit que se tiendront par ailleurs les deux représentations du spectacle inaugural des Journées, le vendredi à 20 heures et le samedi à 15 heures (Les inscriptions pour le spectacle des JP sont ouvertes ! – Journées européennes du patrimoine en Wallonie (journeesdupatrimoine.be)).

Le Grand-Hornu et sa fontaine de Bury / SDP

Pour les plus geeks, enfin, une application « Journées du patrimoine en Wallonie » est disponible et certains sites sont présentés en réalité augmentée, via l’appli Admented. Des vieilles pierres donc, mais pas que !

www.journeesdupatrimoine.be Les 10 et 11 septembre

4. On se pâme devant les pierres précieuses, à Bruxelles

Le Cercle de Minéralogie et Paléontologie de Belgique organise sa Bourse Internationale annuelle de minéraux, fossiles et gemmes à l’Autoworld, sur l’esplanade du Parc du Cinquantenaire. De quoi en mettre plein les yeux des petits et des grands puisque de très nombreuses pierres, fossiles, météorites, ainsi que des bijoux seront exposés.

Amethyste, labradorite, celestine, aventurine verte, agate verte, sodalite / Getty Images

Une expertise gratuite des pierres précieuses sera proposée sur place aux visiteurs. Et avis aux enfants : une distribution de spécimen est prévue jusqu’à épuisement du stock pour les plus jeunes. « Premier arrivé, premier servi », préviennent les organisateurs.