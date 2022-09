Que faire ce week-end: notre agenda pour les 3 et 4 septembre

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On fait le plein d’art à Enghien

Pour sa quatrième édition, la Biennale d’art contemporain d’Enghien célèbre le rêve et le mystère avec sa thématique « Par enchantement ». Une quinzaine d’artistes contemporains ont investi le parc paysager, mais aussi divers lieux habituellement non visibles du grand public, pour donner leur vision du merveilleux.

La Belge Elodie Antoine exposera aussi dans le parc d’Enghien. © SDP

Cette année, pour la première fois, la salle de la maquette du château – conservée dans son unique vestige, la tour – sera ainsi exceptionnellement dévoilée, tout comme une tapisserie datant du XVIIe siècle. Pour joindre contemplation et balade dans un site qui au XVIIe siècle était considéré comme l’un des plus beaux jardins d’Europe et qui mêle plans d’eau, bois et parterres.

Parc d’Enghien Jusqu’au 18 septembre.

2. On se rhabille en seconde main, partout, tout le temps

… Et encore plus en septembre à l’occasion de l’action #secondhandseptember mise en place par Oxfam-Magasins du monde. L’idée : « Changer les habitudes de consommation « fast fashion » et encourager les acheteuses·eurs à se fournir exclusivement en seconde main durant 30 jours (et plus si affinités !).” L’organisation incite donc les amoureux de mode à pousser les portes d’une de ses 33 boutiques pour dénicher des perles vintage.

La Belgique compte 33 enseignes Oxfam. © SDP

Mais le grand public est aussi invité à profiter de ce mois dédié pour faire le tri dans ses armoires et déposer des vêtements – inutilisés mais de qualité, c’est important – dans les diverses enseignes. Un concours, en ligne et dans tous les magasins Oxfam, est également organisé pour gagner une virée shopping spéciale seconde main avec Marie de @consciencethriftshopper comme personnal shoppeuse.

Shopper chez Oxfam-Magasins du monde © SDP

Oxfam

3. On profite de l’instant présent, à Rixensart

Le Slow Festival, c’est une rencontre artistique, mais pas seulement. Le temps d’une journée, les familles peuvent se reconnecter à la nature dans le parc de Rixensart, qui compte notamment une belle forêt ancienne de feuillus. Elles peuvent aussi découvrir le château, d’inspiration espagnole et classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Le parc de rixensart accueille le Slow Festival. © SDP

« Ces nouvelles éditions proposent une expérience artistique et sensorielle, à vivre en toute liberté, sans guide et sans horaires, dans des lieux uniques, chargés d’histoire et riches de paysages de verdure exceptionnels. », résument les organisateurs de cet événement qui autrefois s’appelait Explorarium.

La musique notamment sera au cœur du Slow Festival de Rixensart. © www.focale28.be / A.HEYMANS

Au menu de ce festival éclectique: des concerts de musique classique dans des théâtres végétaux, un concert pop/folk, des concerts au casque mais aussi des arts de la rue, de la danse et un théâtre d’ombres… Et pour ceux qui ne seraient pas libres ce samedi, il est bon de savoir que le festival revient au parc de Mariemont à Morlanwelz le 9 octobre et dans le parc d’Enghien le 10 avril 2023.

Explorarium Ce 3 septembre. Sur réservation.

4. On fait un festin médiéval, à Gembloux

Hors-Champs rassemble en un lieu bucolique un restaurant mené de main de maître par Stefan Jacobs, une boulangerie proposant des pains cuits au feu de bois, des chambres d’hôtes et une grange dédiée à des événements.

Mais Stefan et sa compagne Aurélie organisent également dans cette ancienne ferme agricole des manifestations thématiques à l’instar de cette fête médiévale à venir, qui marque les 3 ans d’Hors-Champs.

L’équipe Hors-Champs, en mode médiéval. © SDP

Pour l’occasion, le chef a concocté un banquet gastronomique d’époque (sur réservation), servi midi et soir, mais aussi une kyrielle d’activités. Présentation des métiers du Moyen Age, campement médiéval, archerie, tournoi de chevalerie à pied ateliers en tout genre (bougie, alchimie,…) et petite restauration… Ménestrels, chevaliers, princesses et brigands de tous bords y trouveront leur compte (sans réservation).

Hors-Champs Du 2 au 4 septembre. Sur réservation pour le banquet uniquement.