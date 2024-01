Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda pour les 20 et 21 janvier

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On célèbre les 20 ans du Carnaval de Binche

Il y a 20 ans, le Carnaval de Binche était reconnu comme patrimoine immatériel par l’Unesco. Il souffle ses bougies en ce mois de janvier en organisant une exposition temporaire au Musée international du Carnaval et du Masque. Au programme, vingt objets insolites ou historiques sont exposés par le collectionneur et ambassadeur non officiel du carnaval : Frédéric Ansion. Affiche signée Hergé, vinyle d’Annie Cordy ou encore ancien masque de Gille, venez fêter tout en découvrant le patrimoine de la ville de Binche.

» À nos 20 ans « Du 13 janvier 2024 au 28 janvier 2024 Plus d’infos : https://www.museedumasque.be/event/a-nos-20-ans/

On découvre les sculptures à Tour et Taxis

Le festival artistique Sculptura pose ses bagages à Bruxelles pour une deuxième édition. Sculptura#2 met en lumière la sculpture contemporaine et l’art de l’installation. Plus de 40 artistes européens sont attendus. Mais l’exposition ne s’arrête pas un seul lieu ! Vous aurez l’occasion de découvrir des sculptures posées dans différents endroits de Bruxelles tels que l’hôtel Domican, le Pixel Museum mais aussi le MigratieMuseumMigration. De plus, la collection d’oeuvres d’art du Parlement européen est mise en avant. L’objectif de Sculptura#2 est d’encourager le public à regarder consciemment ce qu’il croise dans la rue. Alors, ouvrez l’oeil !

» Sculptura#2 « Du 19 janvier 2024 au 10 mars 2024 Plus d’infos : https://tour-taxis.com/fr/event/sculptura-2/

On fait la connaissance de nouveaux artistes à Namur

Pour les curieux de l’art, the New Artists Expo met à l’honneur 50 artistes émergents à l’Arsenal qui vous présenteront leurs objets d’art sortis de l’atelier. Plus de 200 oeuvres sont prévues dont des sculptures, photographies mais aussi des peintures. Vous aurez l’occasion de discuter avec les artistes car ils seront également présents pendant toute la durée de l’exposition. Cerise sur le gâteau, l’expérience est totalement gratuite.

» The New Artists Expo « le 19, 20, 21 janvier 2024 à l’Arsenal de Namur Plus d’infos : https://www.thenewartists.art/the-new-artists-expo-%C3%A9dition-janvier-2024-namur

On profite… de rien à Bruxelles

On dit souvent qu’avec un rien, on peut faire quelque chose. Et bien, c’est le cas ! À la Centrale, l’exposition « Art de rien » rassemble des artistes principalement bruxellois qui détournent des matériaux pauvres voire oubliés dans la vie de tous les jours pour leur redonner une dignité à des fins esthétiques et poétiques. Vous serez plongé dans un monde fait d’éviers, d’ustensiles de cuisine, de vêtements et bien d’autres.

