Le train des trois pays reliera bientôt Liège à Maastricht et Aix-la-Chapelle

Envie de vous la jouer globe-trotter en moins de 24h? Ce sera bientôt possible grâce au train des trois pays, qui s’apprête à relier Liège à Maastricht et Aix-la-Chapelle.

Georges Gilkinet, ministre fédéral belge de la Mobilité, et Viviane Heijnen, la secrétaire d’État hollandaise en charge des Infrastructures, viennent en effet de signer un accord entérinant la mise en circulation prochaine d’une ligne baptisée « train des trois pays ». Laquelle, comme son nom l’indique, reliera la Belgique aux Pays-Bas et à l’Allemagne, et ce, dès la fin 2023 si le chantier suit son cours comme prévu.

Lire aussi: Voici les oeuvres à ne (surtout) pas manquer à la TEFAF

Dès la mise en circulation de ce train transfrontalier, Liège, Maastricht et Aix-la-Chapelle, certes déjà reliées entre elles, seront désormais accessibles sans devoir effectuer de correspondance. Objectif? Favoriser le passage des habitants des régions transfrontalières à une mobilité douce, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail.

De Drielandentrein zal vanaf december 2023 elk uur rijden tussen Luik, Maastricht en Aken.

Meer spoorverbindingen, meer comfort, beter toegankelijke treinen… en een alternatief voor korte-afstandsvluchten! 🚆https://t.co/kvRbykJef5? — Gilki (@GeorgesGilkinet) March 14, 2023

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le train des trois pays entre en gare

Dans un communiqué, Georges Gilkinet a loué un « très bel exemple d’intégration ferroviaire européenne », soulignant que « le fait que les différents opérateurs et niveaux politiques aient si bien travaillé ensemble est remarquable. Les passagers bénéficieront de plus de destinations, de plus de confort et de trains entièrement accessibles ». Depuis 2019 déjà, la section Maastricht-Aix-la-Chapelle du train des trois pays est en fonction, mais l’étape liégeoise du trajet n’était pas encore reliée, les autorités belges ayant exigé pour ce faire que les trains soient équipés du système européen de sécurité ETCS. Une fois la liaison officialisée, enchaîner trois pays sur la même journée sera plus simple (et rapide) que jamais puisque le train devrait circuler toutes les heures depuis les Guillemins.