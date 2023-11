Une ville de Belgique dans la liste des meilleures destinations 2024 du Condé Nast Traveler

Par le passé, elle a souvent été recommandée par le célèbre magazine de voyage Condé Nast Traveler. La semaine dernière, la ville d’Anvers a de nouveau été inscrite dans la liste des meilleures destinations européennes pour 2024, aux côtés de onze autres perles européennes.

Un joyau caché à découvrir, éclipsé par la popularité de sa voisine Amsterdam et injustement comparé à la majestueuse Bruxelles : c’est ainsi que le Condé Nast Traveler décrit Anvers, célèbre pour son port et pour être la capitale mondiale du diamant. Une description évoquée dans la sélection annuelle de destinations de voyage inspirantes en Europe, compilée par des rédacteurs de tout le continent, qui permettre de mettre en avant douze lieux qui méritent d’être (re)visités.

La journaliste Voyages basée à Londres, Gina Jackson met en lumière la richesse culturelle, la nature du projet Zuidpark – ses 7 hectares de parcs peuplés de 30.000 plantes -, les hébergements et les délices culinaires de la capitale de la province. Elle met un coup de projecteur tout particulier sur les restaurants de Nick Bril, avec The Jane comme option de restauration exclusive et Untitled comme variante légèrement plus accessible. L’ancien monastère augustinien August et son hôtel jumeau Julien ont aussi tapé dans l’oeil de l’experte.

Du Danemark au Portugal

Outre Anvers, 11 autres endroits à travers l’Europe on été épinglé dans ce classement annuel.

Majorque, en Espagne

Biarritz, en France

Les Cyclades, en Grèce

Le Nord de l’Italie

Le Yorkshire, en Angleterre

Bodo, en Norvège

Le Kosovo

Les Asturies, en Espagne

Le quartier de Carlsberg City, à Copenhague, au Danemark

Budapest, en Hongrie

Costa de Prata, au Portugal

Lire aussi: Anvers autrement: spots secrets et adresses coups de coeur

Lire aussi: Gand, un véritable « trésor caché » selon le Conde Nast

Lire aussi: Huit choses à savoir sur Dinant, ville de Belgique digne « d’un film de Disney » pour les Américains