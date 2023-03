10 églises transformées en hôtel pour dormir au 7e ciel

Les nuits sont-elles forcément bénies quand on les passe dans une église? Pour le découvrir, nul besoin de s’y laisser enfermer en cachette: cap plutôt sur ces 7 bâtiments désacralisés et transformés en hôtels sacrément inspirants.

De quoi rendre le 7e ciel un peu plus accessible, ou donner une autre définition du terme « paradis terrestre ».

Lire aussi: L’étonnant couvent de La Tourette, un temple signé Le Corbusier

3 églises réhabilitées en Belgique

Le Martin’s Patershof, à Malines

Situé au cœur de la ville historique de Malines, dans une ancienne église comportant désormais 79 chambres disposant de tous les conforts modernes, bains à bulle compris, le Martin’s Patershof a accueilli le mariage de Stromae et Coralie Barbier, qui y ont également passé leur nuit de noces.

View this post on Instagram A post shared by Martin’s Hotels (@martinshotels)

L’August Hotel, à Anvers

Installé dans un ancien monastère augustin majestueux, cet hôtel récent propose, outre ses hébergements confortables et luxueux, un espace wellness ainsi qu’un jardin intérieur au sein duquel oublier l’agitation de la ville toute proche et de la vie contemporaine.

View this post on Instagram A post shared by august antwerp (@augustantwerp)

Le Monasterium PoortAckere, à Gand

C’est dans un ancien monastère néo-gothique que cet établissement gantois a posé ses valises et invite ses convives à faire de même, entre chambres à la décoration moderne, coin salon confortable et cour verdoyante où il fait bon se poser après une visite de Gand.

View this post on Instagram A post shared by Monasterium PoortAckere (@monasteriumpoortackere)

Lire aussi: La Belgique, sûre et attractive aux yeux des touristes

À proximité

Le Kruisherenhotel, à Maastricht

Cet ancien couvent du XVe siècle en plein centre de Maastricht marie harmonieusement gothique et design au sein d’un complexe architectural qui a tour à tour servi de couvent et d’église pour l’Ordre des Croisiers depuis 1438. Aujourd’hui, on dort dans une de ses 60 chambres 5* et on prend le petit-déjeuner dans la nef de l’ancienne église.

View this post on Instagram A post shared by Kruisherenhotel Maastricht (@kruisherenhotel)

L’Hermitage Gantois, à Lille

C’est en 1462 que Jean de la Cambe fonde un hospice confié aux soeurs de Saint-Augustin dont les trois bâtiments gothique et baroques abritent aujourd’hui un l’hôtel 5* prisé pour ses détails d’époque ainsi que pour son restaurant gastronomique et son espace wellness. S’il n’est pas possible d’y dormir, il est toutefois conseillé de visiter bibliothèque et salle des malades, conservées en l’état, pour s’imprégner d’Histoire.

View this post on Instagram A post shared by Hôtel Hermitage Gantois (@hermitage_gantois)

Vers le paradis et au-delà…

Le Grand Hotel Convento di Amalfi, sur la côte amalfitaine

Installée à flanc de falaises, cette ancienne résidence de moines capucins a conservé sa façade ainsi que son cloître et sa chapelle, mais accueille désormais des touristes plutôt que des hommes d’églises. Lesquels ne manquent toutefois pas de faire preuve de recueillement dans sa piscine au panorama époustouflant ou dans ses anciennes chambres monacales, transformées en suites à la vue imprenable sur la mer Tyrrhénienne en contrebas.

View this post on Instagram A post shared by THE WEDDING BLISS (@theweddingbliss)

Le Cirqa, à Arequipa, au Pérou

Transformé en hébergement de luxe estampillé Relais & Chateaux, cet ancien monastère péruvien datant de 1540 peut également être privatisé pour profiter en toute intimité de ses 11 suites ainsi que de sa piscine. Mélange réussi d’historique et de moderne, la propriété est un régal pour les amateurs de design.

View this post on Instagram A post shared by CIRQA by Andean Experience (@cirqa_arequipa)

L’Oscar, à Londres

Envie d’une échappée baroque? Cap sur L’Oscar, une église du 19e siècle transformée en hôtel sous l’égide de l’architecte Jacques Garcia, qui a réussi le pari de mêler luxe et opulence à l’héritage historique de la propriété, ce qui a valu à l’hôtel d’être épinglé par Conde Nast dans son classement des meilleurs nouveaux hôtels lors de son ouverture en 2018.

View this post on Instagram A post shared by L'oscar London (@loscarlondon)

L’Argos, en Cappadoce

Doté d’une vue imprenable sur le paysage onirique qui l’entoure, cet ancien monastère en plein coeur des « cheminées de fées » qui ont fait la renommée de la région est le point de chute idéal pour la découvrir – et admirer le ballet matinal des montgolfières sans quitter sa chambre.

View this post on Instagram A post shared by Argos in Cappadocia (@argosincappadocia)

L’Augustine, à Prague

Une poignée de moines réside encore dans cet ancien monastère augustin du 13e siècle, reconverti en hôtel cinq étoiles grâce à l’assemblage ingénieux de cellules monacales pour en faire des suites spacieuses et luxueuses à la décoration moderne. Hommage au riche héritage de la propriété: des visites guidées sont organisées, et les hôtes peuvent également découvrir la bibliothèque d’époque, conservée avec soin lors des rénovations.