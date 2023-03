Envie d’allier sport et culture? Ces trois circuits vélo vous emmènent à la découverte d’oeuvres d’art et de fresques urbaines.

Le plein d’iode

Inaugurée en pleine période de Covid – discrètement, donc –, la Vélomaritime mérite une ébouriffante virée au grand air. Partie française de l’EuroVelo 4, elle longe le littoral sur plus de 1 500 km entre Dunkerque et Roscoff (en Bretagne). On peut y pédaler de phare en phare (plus de 50 en tout! ), y découvrir la baie de Somme, le Mont-Saint-Michel ou Etretat.

On peut aussi y (re)voir Le Havre, où l’artiste Jace a laissé vagabonder son petit personnage orange baptisé Gouzou sur les murs de toute la ville… en 150 exemplaires. Un excellent jeu pour les mollets.

lavelomaritime.fr et lehavre-etretat-tourisme.com

Message in a bottle

© Office de tourisme Baie de Morlaix

Autre attrait de la Vélomaritime: les œuvres de street art qui la jalonnent. Le Morlaix Arts Tour mérite à lui seul les coups de pédale, notamment en raison d’une fresque envoûtante signée par l’artiste indonésien Wild Drawing.

Celle-ci a été désignée vainqueur du prestigieux Golden Street Art 2022, faisant de ce «message en bouteille» la plus belle création de street art de l’Hexagone. Un peu plus loin, à Boulogne-sur-Mer, arrêtez-vous également devant la fresque de Javier Barriga représentant une jeune fille aux longues nattes: c’est saisissant.

baiedemorlaix.bzh/fr

Dessine-moi une ville

© Yannick Cadart

Pas trop de crampes? Tant mieux, car en vrac, il vous reste à découvrir les œuvres du festival de street art et de graffiti Just do Paint, à Saint-Brieuc, ou encore à faire escale à Cherbourg-en-Cotentin pour y admirer un mur entier laissé à la disposition des artistes.

Il est également impératif d’aller rouler dans les rues de Calais où, chaque été, se déroule un Street Art Festival qui a déjà offert à la ville plus de 30 fresques monumentales. Et si vous êtes sages, à l’office de tourisme, on vous montrera même où sont cachées les créations d’un certain Banksy, un p’tit artiste qui monte…

just-do-paint.com et lesateliersdugraff.com