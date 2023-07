Installé en Provence depuis septembre 2015, Alain Cofino Gomez a appris à apprivoiser cette ville qui bruisse en juillet au rythme du Festival d’Avignon. Il nous livre ses meilleures adresses, nichées dans les ruelles ombragées d’une cité labyrinthe dans laquelle il prend encore plaisir à se perdre.

Restaurants

Local(e)

« Un restaurant qui comme son nom l’indique se la joue en circuit court. Fraicheur, générosité et subtilité sont au rendez-vous. C’est le restaurant du musée du Petit Palais, installé à deux pas du Palais des Papes dans une jolie cours ombragée. C’est un endroit magique. Le dimanche, ils proposent un brunch délicieux à base de produits du coin.

Le chef Julien Koscielny créera la carte du restaurant éphémère baptisé L’Idéal(e) dans la cour rafraichissante du Théâtre des Doms.

Local(e), 23 Place du Palais, 84000 Avignon

Come a Roma

« Un pizzeria à la coupe où l’on peut manger sur le pouce de délicieuses tranches de pizza cuites au four sur les grandes plaques. C’est idéal pour snacker vite fait entre deux spectacles.

Ils changent la carte selon les saisons et l’on est toujours surpris par les associations proposées. Ils font une carbonara par exemple qui paraît étonnante quand on la présente comme cela mais c’est délicieux ».

Come a Roma, 16 Place de la Principale, 84000 Avignon

Casa Nostra

« Une pizzeria napolitaine cette fois, installée tout près de la synagogue. Il y a une belle terrasse en partie ombragée. Ils proposent des pizzas assez classiques, de formes brutes avec des produits de traditions.

On y déguste aussi d’excellents sandwichs. Et ils sont propriétaires du glacier juste derrière qui lui aussi vaut le détour ».

Casa Nostra, 3 Place Jérusalem, 84000 Avignon

Numéro 75

« Dans cet hôtel particulier du 19e siècle se cache une cours à l’abri des tumultes avec des propositions savoureuses et des produits de choix.

On y va pour se faire plaisir dans un lieu magnifique. On y savoure une cuisine du marché qui fait la part belle aux légumes ».

Numéro 75, 75 Rue Guillaume Puy, 84000 Avignon



Adresses gourmandes

Aline Gehant

« C’est « le » chocolatier créateur d’Avignon. Même un Belge pourra se laisser surprendre par ses chocolats inventifs et sobres qui mettent en valeur le cacao. C’est classe, des jolis petits carrés dans de belles boîtes souvent customisées par des artistes.

C’est un endroit idéal pour faire des cadeaux ».

Aline Gehant Chocolatier, 15 Rue Des Trois Faucons, 84000 Avignon

La Princière

« Le meilleur glacier d’Avignon! D’une créativité folle, Myrian Farez a déjà inventé plus de 170 parfums tous plus suprennants les uns que les autres.

On ne vient pas ici pour commander une boule vanille classique. La glace au yaourt à l’eau de fleur d’oranger est un bestseller. On y achète des boules à emporter mais la maison propose aussi des coupes et des associations bien particulières à déguster sur place ».

La Princière, 23 Pl. des Corps Saints, 84000 Avignon

Pâtisserie Vernet

« Attention brunch alerte! Mais en dehors de la période du festival uniquement. Le buffet sucré-salé est incroyable. La cuisine est à vue derrière une verrière, et l’on y va directement pour se servir.

Chez cet artisan, les classiques revisités deviennent des pâtisseries signature ».

Pâtisserie Vernet, 77 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon

Bella ciao – boulangerie utopiste

« Comme le sont pas mal d’habitant.es intramuros, c’est un lieu citoyen et engagé où l’on vient autant pour la qualité du pain que pour celle du lien.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Elle est tenue par un ancien communiquant qui travaille en bio et propose principalement des pains au levain ».

Bella Ciao, 43 Rue des Fourbisseurs, 84000 Avignon

Boutiques, balades et lieux culturels

Le cinéma Utopia

« C’est le cinéma art et essai d’Avignon, encore dans son jus. Il y a des statues et des objets insolites qui trainent partout, l’endroit à lui seul vaut la visite. La programmation pointue change toutes les semaines. Beaucoup de films sont aussi proposés en avant-première.

Il est très agréable de s’y réfugier dans la chaleur de l’été. Il dispose aussi de ses lieux de restaurations, l’un plutôt sur le pouce avec des tartines garnies, l’autre dirigé par la cheffe Italia Palladino propose une cuisine italienne créative. »

Cinéma Utopia, La Manutention, 4, rue Escaliers Ste Anne, 84000 Avignon

La librairie La Comédie Humaine

« Un lieu incontournable pour les amateurs de livres. On pousse la porte pour le plaisir d’un accueil curieux et partageur. Pendant le Festival, elle collabore avec le Off pour proposer les textes de tous les auteurs qui sont au programme. Tout sera centralisé au Village du Off ».

La Comédie Humaine, 18 Rue du Vieux Sextier, 84000 Avignon.

Les jardins de Saint-André

« Un peu plus loin à Villeneuve-lès-Avignon, à 20 minutes à vélo du théâtre des Doms, se cache le jardin de l’abbaye Saint-André. Parce que le Festival appelle à des moments de zénitude, il faut bon venir s’y ressourcer.

Sur les 2 hectares de jardins, on découvre pas moins de 111 espèces remarquables présentées dans une succession d’ambiances à parcourir : toscane, provençale, romantique, minérale… Un sentier botanique y est également implanté ».

Abbaye Saint-André, Fort Saint-André, Rue Montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon

Le Nid

« Un lieu hybrique qui abrite à la fois un studio de yoga, un café restaurant et le magnifique concept store CQFD. Ici tout est beau et bon. Le bleu Klein y est roi.

C’est l’endroit à Avignon où aller pour trouver de la jolie déco, des goodies, des marques made in France comme Le Slip Français, Fermob, Monochromic… »

Le Nid, 7 Rue Des Trois Faucons, 84000 Avignon

Le théâtre des Doms

« Depuis plus de 20 ans le théâtre des Doms est la vitrine des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année encore, du 6 au 27 juillet, en marge de la diffusion de spectacles qui ont été créés en Belgique, et qui trouvent ici un nouveau public, on proposera dans ce que nous appelons la Garden Party des créations en formats plus courts montrées en plein air dans le jardin »

Notre hôte en bref