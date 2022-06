Destination Madère: voici nos bonnes adresses

Petite escapade du côté de la verte île portugaise, avec quelques spots et adresses qui rappellent son statut de destination aussi fascinante qu’exaltante.

Où? Située dans l’océan Atlantique au sud-est du Portugal, Madère a longtemps été considérée à tort comme une «destination de vieux». Celle que l’on surnomme «l’île aux fleurs» redynamise peu à peu son image. «How old-school Madeira became cool», titrait récemment le Condé Nast Traveler.

Bain avec vue. Parmi les pionniers de ce vent nouveau, citons Okulus, une villa de vacances un brin bobo où l’on profite d’une vue splendide sur l’océan depuis les chambres, la terrasse, la piscine et même… la baignoire. A découvrir sur la plate-forme de location Funchal Cottages et ses villas de rêve le long de la côte.

Okulus © SDP

Charme sophistiqué. Madère est réputée pour ses hôtels 5-étoiles prestigieux. Pour se la jouer glamour le temps d’une journée, direction The Cliff Bay, qui dispose de pas moins de sept bars et restaurants.

The Cliff Bay © SDP

Le plein de goûts. Entre azulejos, plafonniers, brunch à toute heure et assiettes à partager, Pau de Lume, le tout nouveau restaurant du Savoy Palace Hotel, propose de déguster sa carte raffinée dans un décor à la fois contemporain et plein de charme.

Funchal Cottages © SDP

Casino oublié. Le bon plan pour les passionnés de bâtiments insolites: l’architecte brésilien Oscar Niemeyer a planté à Funchal un Casino da Madeira aux allures de véritable ovni.

© UNSPLASH / ROBIN OOODE

Terrasse sur falaise. Si les chambres du 5-étoiles Reid’s Palace s’adressent plutôt à un public riche et célèbre, son légendaire «afternoon tea» est accessible à tous. Construit au XIXe siècle sur une falaise surplombant les vagues, le bâtiment a conservé toute sa grandeur d’antan.

Reid’s Palace © SDP

Grimpette. L’intérieur montagneux des terres de Madère ravira les amateurs de marche et de beaux paysages, avec notamment un circuit de promenade balisé de 7 km au fil des Pico Ruivo et Pico Do Arieiro, deux des plus hauts sommets de l’île.

Pau de Lume © SDP