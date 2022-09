Observer les secrets de la nature, au cœur de Center Parcs

Récemment totalement rénové, le Center Park de Vossemeren dans le Limbourg propose désormais une balade pédagogique au cœur de sa nature, une première baptisée Nature Trail. Car s’offrir des sensations fortes dans l’Aquamundo c’est bien, mais en savoir un peu plus sur l’endroit où on vit, c’est encore mieux.



Le principe est simple : un duo de rangers – à savoir des passionnés de nature, de vie sauvage et d’écosystème vous promène sur le site, en compagnie d’une paire d’ânes miniatures, Otto et Rutger, dont la compagnie a le don de charmer et permettre aux plus jeunes – mais aux adultes aussi – de se concentrer sur la balade.



« Le but de ce sentier d’expérience nature de 2,7 km de long est de donner aux familles la possibilité de découvrir les coins inexplorés du parc avec un garde forestier et de découvrir les merveilles de la nature par eux-mêmes, mais surtout d’acquérir des connaissances sur la nature à apporter. Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Comment vivent les animaux ? Quelle est la fonction de la couleur dans la nature ? Et surtout, qu’est-ce que nous, êtres humains, pouvons apprendre de cela ? » Jean Henkens, biologiste





Au programme : observer et apprendre de la nature. Pourquoi tel arbre pousse à cet endroit ? Quelle conséquence pour ses congénères ? Pour telle mare est exempt de moustiques ? D’où vient cette famille de cygnes noirs ? A quoi sert le fourmillon, dont vous ignoriez encore il y a une heure l’existence ? Mais aussi reconnaître les espèces exotiques, les champignons, mais aussi comprendre la vie derrière l’écorce des arbres, comment compter les cernes de croissance, pourquoi les fientes d’oie fournissent une nutrition suffisante pour la lande, reconnaître les chants d’oiseaux et bien plus encore.



L’approche est directe, les rangers pédagogues et passionnés. On y voit alors, sur seulement quelques petits kilomètres, la résilience de la nature, tout en abordant la question de la place de l’homme en son sein. Une place peut-être un peu trop grande, l’humain étant la seule espère à occuper plus de place que celle nécessaire à ses besoins.

Une balade gratuite, pas spectaculaire, mais riche, qui ne manquera pas de laisser des traces profondes. Chez les plus jeunes, et les moins jeunes.