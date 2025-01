La montagne à prix doux ? Nos conseils pour ne pas casser votre tirelire en partant skier

Matériel, tenue, forfait, hébergement, transport, courses, après-ski… On a compilé une avalanche de conseils pour des vacances d’hiver aussi abordables que durables.

1. Et si on louait même ses tenues ?

Première fois sur les pistes? Vous ne savez peut-être pas encore si la glisse est faite pour vous, donc on vous suggère de louer votre équipement. Vous trouverez des vestes de ski, par exemple, à partir de 3 euros par jour. Skimium, une filiale de Decathlon, est une chaîne de location présente dans plus de 200 stations de ski en Europe, et on peut y cumuler les réductions en louant pour plusieurs personnes ou en scannant simplement votre carte de fidélité Decathlon.

La location de vêtements de ski haut de gamme est également en plein essor afin de se vêtir en Oakley ou en Patagonia. Ski Service à Verbier ou la plateforme en ligne Circle Supply, qui livre les vêtements à la porte de votre hébergement en Suisse, offrent notamment un très bon service.

Vous voulez dévaler les pistes en mode fashion? Jetez un coup d’œil à la collection de location de Perfect Moment pour dégoter des combinaisons de marque pour environ 20 euros par jour… alors qu’elles coûtent (facilement) 1.000 euros dans les magasins. C’est comme louer une voiture de sport pour le prix d’une trottinette.



2. Des tenues bien chaudes à prix tièdes

Les vêtements de ski peuvent coûter très cher, mais les bons plans ne manquent pas. A Genval, Sport Factory Outlet propose des grandes marques de sports d’hiver à prix doux. Chez nos voisins du Nord, à Zandhoven (province d’Anvers), Ski Outlet se présente comme la plus ancienne boutique de glisse du pays, tandis qu’à Termonde, Massaverkoop se targue d’être le plus grand outlet de ski… de Belgique.

N’oubliez pas non plus les grands centres comme le Designer Outlet Roosendaal, situé juste de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, où les marques comme Falke, Brunotti et Adidas sommeillent à prix réduits.

3. Seconde main: une nouvelle vie au ski

Quoi de plus branché que la seconde main? Les plateformes classiques comme Vinted ou Marketplace restent des incontournables pour les bonnes affaires d’occasion. Sur Facebook, on trouve d’excellents groupes tels que «Ski Republic» ou «Matériel de ski: occasion». Une astuce moins connue est Everide, une plateforme en ligne avec application mobile qui, depuis 2021, ne propose que des vêtements techniques et de l’équipement de plein air pour le ski ou le snowboard.

Si vous voulez être sûr d’acheter le meilleur matériel d’occasion, Mountain Lab, basé à Louvain, saura vous conseiller (en français). Ce spécialiste de l’équipement de seconde main a été créé par un spécialiste belge de l’alpinisme. Les skis ont 4 ans maximum et ont été entièrement contrôlés, révisés et affûtés.

4. Un forfait sans se ruiner

Les forfaits de ski sont souvent responsables du plus gros gouffre dans votre budget vacances. Par exemple, un forfait de six jours dans la célèbre station de Tignes coûte 428 euros par personne. Voici sept conseils à suivre:

Choisissez une station moins connue avec accès à un grand domaine. La Norma, en France, par exemple. Le prix d’un forfait de six jours y est de 211 euros et vous bénéficiez d’une journée d’aventure gratuite dans la station voisine. Autres bons plans: Pra-Loup en France, Sestrière en Italie ou Wildschönau en Autriche. Réservez à l’avance et achetez votre forfait en ligne. Cela permet d’obtenir des réductions allant jusqu’à 50%. Comparez. Des sites Internet tels que snowplaza.fr ou skiinfo.fr indiquent clairement les prix de tous les forfaits de ski. Renseignez-vous sur les Alpes du Sud. Elles sont un peu plus éloignées et il faut donc faire un peu plus de route pour y arriver, mais les forfaits y sont un peu moins chers, comme à l’Alpe d’Huez, à Vars ou à Risoul en France. Allez skier deux fois. Presque toutes les stations de ski proposent des abonnements saisonniers. Le Swiss Magic Pass, par exemple, permet d’accéder à plus de 40 stations de ski et aux montagnes en été. Achetez-le en avril, lorsque le prix est le plus bas (423 euros). Ne payez rien pour vos enfants. Dans de nombreuses stations de ski, les enfants (généralement jusqu’à 12 ans, parfois moins) bénéficient d’un forfait gratuit. Mais où donc? Entre autres à Stubai Gletscher, Hochzeiger/Pitztal, Silvretta Arena, Tignes, Dolomiti Superski et Kronplatz. Dénichez les bonnes affaires. Dolomiti Superski, par exemple, propose des forfaits de six jours pour le prix de cinq pendant les «spring days» en mars. Les 3 Vallées offrent de sérieuses réductions aux familles avec les offres Family Flex à partir de trois personnes; et à Ski Amadé, les forfaits sont gratuits dès le troisième enfant payant.

5. Et pourquoi pas skier en Grèce ?

Selon les rumeurs, il n’existe plus de destination de ski bon marché dans les Alpes… mais c’est faux. Au contraire, les stations les moins chères se trouvent principalement dans les Alpes françaises. C’est ce que confirme le site d’hébergement de vacances Holidu, qui a établi un top 10 des domaines les moins chers d’Europe sur la base du forfait de ski, de l’hébergement et de la restauration sur place. Le classement est presque entièrement composé de stations françaises.

Petite surprise: la station de ski grecque du mont Parnasse, située à deux heures de route d’Athènes, arrive en deuxième position. Le Belge Dimitri Papageorges n’est pas étonné, lui qui organise des voyages dans les stations de ski grecques avec sa start-up Greekpeaks. On parle là de séjours entièrement planifiés et guidés, ce qui n’en fait pas une option immédiate pour les petits budgets. Mais comme l’homme connaît la région comme sa poche, il garantit des escapades exotiques plus abordables qu’il y paraît. Du ski et du tzatziki: qui dit mieux?

6. Les vacances tout compris: la solution simple et bon marché

Est-il plus avantageux d’opter pour des solutions all-inclusive qui comprennent l’hébergement, le forfait de ski, l’équipement et parfois le transport? La réponse est souvent oui. Les grands noms comme TUI achètent les chambres et les forfaits de ski en masse, ce qui signifie automatiquement «belle remise». Chez Sunweb et Snowtrex, les prix incluent les forfaits, ce qui permet d’économiser beaucoup sur le budget. Un séjour de six jours pour moins de 400 euros, c’est jouable. Les petites agences de voyages peuvent également être intéressantes, tout comme les clubs de ski belges (à chercher selon votre région). Ces associations organisent souvent des voyages avantageux. En tant que membre, vous bénéficiez d’une réduction sur votre forfait et vous pouvez partager l’hébergement avec d’autres membres… si le cœur vous en dit.

7. Et pourquoi pas emporter ses plats?

Les prix en station peuvent vite grimper, y compris dans les magasins d’alimentation de proximité. Pour déguster des mets de qualité, à un prix raisonnable, des services traiteurs belges proposent des commandes «semaine au ski», comme Les délices du beau-site et Simonis. L’idée? Choisir parmi une liste de plats ceux qui vous font de l’œil pour le nombre de jours souhaité, passer commande et venir les retirer avant votre départ. Ils sont fournis sous vide avec un mode d’emploi pour les conserver et les réchauffer. En plus de manger du fait maison, c’est votre charge mentale qui vous remerciera.