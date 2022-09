Louer une caravane originale pour partir à l’aventure? Voici trois bons plans pour s’y mettre

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, la caravane passe… et repasse pour s’offrir un énième come-back délicieusement désuet.

Hello Lola

On la croyait obsolète pour toujours, mais ceux qui ont été attentifs cet été ont pu discrètement constater le retour sur nos routes de la caravane à papy. Plus pimpante que jamais, elle s’offre notamment un second souffle grâce à Médéric et Léopold, deux amis d’enfance qui ont décidé de rénover un véhicule des années 70 et de le proposer à la location sous le nom de Lola. Pouvant accueillir une famille de quatre personnes, ce petit cocon coquet de 7 m2 possède des taques au gaz, une douche solaire et (environ) 72 heures d’électricité. Pour la détente, un Mölkky est rangé dans une armoire. Et pour arpenter la région (belge) de votre choix, un roadbook est fourni. Back on ze bitume?

60 euros la nuit (50 euros dès 3 nuits). Instagram: @lola_lacaravane

Vieillot mais pas trop

Sièges en tissus épais, mobilier en contreplaqué ou rideaux rétro: tout respire les seventies – et c’est précisément ce qui en fait le charme – dans les «caravanes vintage» disponibles depuis cet été au camping des Lacs de l’Eau d’Heure. On doit ces drôles d’engins à Alexis Fronistas, patron de l’entreprise La Caravane Passe, qui retape d’anciens modèles – pour ne pas dire des épaves – afin de les transformer en bars pour festivals, en photomatons ou en espaces de travail. Il suffit de se répéter plusieurs fois dans sa tête la phrase «je suis has-been mais j’assume»… puis de foncer.

© SDP

Dès 40 euros la nuit. campingdeslacs.be

Oasis urbaine

Envie d’aller plus loin? Direction le Hüttenpalast, à Berlin, qui vient de rouvrir ses portes après une longue période de pandémie et, surtout, de rénovation. Au menu? Un véritable «hôtel à caravanes» où sommeillent toutes sortes de véhicules aux styles loufoques, végétaux, industriels ou bohèmes. A côté, quand vient l’heure de se sustenter, la propriétaire des lieux façonne des petits plats dans un restaurant qui cueille chacun de ses ingrédients dans le jardin attenant. Le camping urbain, c’est si bien. Et so berlinois!

© JAN BROCKHAUS