Officiellement, janvier ne compte que 31 jours, mais selon les personnes, le ressenti oscille plutôt entre une durée de 16 semaines et un siècle. Autant dire qu’en février, l’appel du soleil se fait plus pressant que jamais, et pour faire le plein de vitamine D sans quitter l’Europe, on met le cap sur ces destinations.

Paysages à couper le souffle, villes à l’énergie bouillonnante, plages paradisiaques, hubs de culture, destinations empreintes d’Histoire… L’Europe répond à chaque envie de voyage. Et si ce qui vous préoccupe surtout, c’est de faire le plein de soleil en février, alors ce guide est fait pour vous.

Burano, en Italie

Située au nord de la lagune de Venise et composée de 4 îlots, Burano est une destination aussi dépaysante que pittoresque grâce à ses maisons aux couleurs fanées et à ses canaux qui ne sont pas sans rappeler (en moins fréquentés) ceux de l’illustre ville dont elle est une municipalité. Connue pour ses dentelles très raffinées, qui ont suscité la jalousie de Louis XIV, Burano est également réputée pour ses spécialités de poisson frais.

Température moyenne: 21 degrés. Jours d’ensoleillement en février: entre 22 et 24.

Tenerife

Connue comme « la plus cosmopolite » des îles Canaries, et prisée pour ses plages de sable blanc et noir, l’île abrite aussi un volcan endormi, le Teide, et est une destination idéale pour des randonnées hivernales avec des températures qui évoquent plutôt le printemps ou même l’été.

Température moyenne: 21 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 25.

Palerme, en Sicile

Capitale de la Sicile, Palerme est un paradis pour les fans d’Histoire, de culture, mais aussi de gastronomie. Egalement connue sous le nom de « Royaume du Soleil », c’est la destination parfaite pour faire le plein de soleil en hiver.

Température moyenne: 17 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 21.

Paphos, à Chypre

Située sur la côte occidentale de Chypre, elle mêle ville moderne et ruines antiques, et comporte notamment une série de lieux de culte dédiés à la déesse Aphrodite. Le contraste entre ses paysages rocailleux et sa végétation verdoyante offre un dépaysement immédiat, et l’illusion d’être bien plus loin qu’en Europe.

Température moyenne: 17 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 20.

Lanzarote

Volcans, formations rocheuses, plages paradisiaques, cavernes et villas blanchies à la chaux… À chaque pas un nouveau panorama époustouflant attend les visiteurs de l’île, qui profitent en prime d’une température douce et chaude même au plus profond de l’hiver.

Température moyenne: 20 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 26.

Gibraltar

Situé sur la côte sud de l’Espagne, ce territoire britannique d’outre-mer est aussi prisé des touristes que des singes, qui y ont élu domicile pour le plus grand ravissement des curieux – même s’il s’agit de faire preuve de prudence, car ces adorables primates ont tendance à avoir les mains baladeuses…

Température moyenne: 18 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 22.

La Vallette, Malte

Avec ses nombreux palais, églises, musées et autres reliques baroques, la capitale de Malte ravira les voyageurs qui se passionnent pour l’Histoire.

Température moyenne: 18 degrés. Jours d’ensoleillement en février: 22.

Funchal, au Portugal

Entre nature aux couleurs vibrantes, forteresse préservée et cathédrale vieille de plusieurs siècles, la capitale de Madère est une ville de contrastes, qui se découvre de préférence entre l’automne et le printemps.

Température moyenne: 21 degrés degrés. Jours d’ensoleillement en février: 21.

Photos: Unsplash