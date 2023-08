Nos adresses à Paris pour un shopping durable

Go for Good

Ce label désigne une sélection des produits les plus durables, locaux et/ou éthiques du puissant groupe Galeries Lafayette: mode, beauté, déco, bijoux et nourriture de marques établies, mais aussi de griffes plus petites ou indépendantes, par exemple les sneakers belges de Rombaut et Viron. A présent, presque 800 produits en font partie. La gamme est disponible dans les trois implantations parisiennes de l’enseigne et chez BHV Marais.

A préciser: au troisième étage de l’adresse historique du boulevard Haussmann, la Galerie a récemment ouvert (RE-)Store, avec une série de points de vente d’articles vintage et la «Droguerie du Good», qui offre un vaste choix labellisé Go For Good.

40, boulevard Haussmann, goforgood.com

What The Flower

Ce «concept store végétal» propose des coupes de cheveux et des colorations à base d’ingrédients naturels, éthiques et écoresponsables. On peut aussi y acheter une plante d’intérieur. Les cheveux coupés sont recyclés par une organisation spécialisée, Fake Hair Don’t Care.

35, rue du Chemin Vert, shop.whattheflower.com

La Caserne

Située dans une ancienne caserne de pompiers, La Caserne est le principal accélérateur de transition écologique et sociétale de la filière mode et luxe sur notre continent. Ce complexe est le siège de jeunes entreprises et des bibliothèques textiles de Woolmark et Nona Source, qui vend des excédents de tissus et de cuirs de maisons de luxe, sur rendez-vous. Mais cet imposant bâtiment abrite aussi une filiale du concept store L’Exception, qui offre une vaste sélection de marques de mode et d’accessoires durables fabriqués en Europe.

12, rue Philippe de Girard, lacaserneparis.com

Safe Urban Concept

Située dans le Haut-Marais, l’enseigne propose essentiellement des marques locales et engagées: mode inclusive, cosmétiques naturels et accessoires durables. La boutique comporte un café, un espace d’expo et un studio de tatouage.

11, rue Commines, safe-urban.com

BIS Boutique Solidaire

Envie de mode de seconde main? Il y a l’embarras du choix, de 7e Ciel, où tout un étage est consacré au vintage de luxe (avec un magnifique café en toiture) dans l’immeuble du Printemps, à la plus vieille chaîne de seconde main de Paris, Guerrisol, qui a ouvert ces derniers mois des boutiques avenue de l’Opéra et rue de Rivoli. Notre adresse préférée est BIS Boutique Solidaire, un projet social étalé sur trois lieux dans la capitale. Elle propose une sélection assez limitée et éclectique, agrémentée chaque jour, des prix compétitifs, des articles en parfait état dans des boutiques qui n’ont rien à envier aux enseignes de luxe.

7, boulevard du Temple et deux autres adresses, bisboutiquesolidaire.fr



Les Puces de Saint-Ouen

Parmi les grands marchés aux puces de Paris, Saint-Ouen est le plus connu. C’est une véritable ville qui comporte plusieurs marchés, souvent dédiés à des articles spécifiques, du mobilier Art déco aux stocks américains où l’on trouve de vieux uniformes. Le spot Instagram? Au rez du Marché Dauphine, la Futuro House orange flashy de l’architecte Matti Suuronen (1968). Une petite soif? Rendez-vous au Noir Café, qui torréfie sur place.

132-140, rue des Rosiers, marche-dauphine.com et noircoffeeshop.com