Que faire ce week-end : notre agenda pour les 20 et 21 août

On fait quoi ce week-end ? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, dehors comme dedans. Bon amusement !

1. On vient voir les comédiens qui arrivent à Chassepierre

Kiai, à Chassepierre. © SDP

Les organisateurs promettent “une édition tout à fait normale” après deux ans sous cloche pandémique. Le Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre est de retour et accueille, dans les rues et prairies du petit village de la province du Luxembourg, plus de cinquante compagnies belges et européennes. Poésie, contes classiques revisités, marionnettes géantes et cirque… Les spectacles se succéderont sans relâche, pour petits et grands.

www.chassepierre.be Les 20 et 21 août.

2. On devient geek à Wavre

Le Kondaa, à Walibi. © SDP

Les gamers ont rendez-vous ce week-end à Walibi. Sur place, ils pourront rencontrer uen vingtaine de joueurs professionnels – sur Fortnite, Rocket League, Trackmania et Fifa – et même les défier. Un Gaming Center de 1.500 m² sera installé pour l’occasion et deux nocturnes sont prévues, les 19 et 20 août.

Scorpix, à Walibi. © SDP

Pour assister à l’événement, il est demandé de s’inscrire à l’avance en ligne. De même pour pouvoir jouer contre l’une des stars présentes, puisque les places derrière la console seront attribuées par tirage au sort.

www.walibi.be Du 18 au 21 août.

3. On descend (presque) sous terre à Andenne

L’espace muséal de l’expo, à Andenne. © Sophie Bernard Photography

La grotte Chauvet, à Vallon-Pont-d’Arc, en Ardèche, est un témoin exceptionnel de notre humanité, il y a 36 000 ans. Découverte en 1994 seulement, elle a longtemps été préservée des agressions extérieures, laissant presque intact son millier de dessins, gravures et peintures. Un patrimoine tellement riche et fragile que l’endroit n’est pas accessible au public mais a été photographié sous tous les angles, par photogrammétrie 3D.

L’espace muséal de l’expo, à Andenne. © Sophie Bernard Photography

Chance pour nous, ces clichés sont actuellement exposés en Belgique, à l’Espace muséal d’Andenne (EMA), permettant de se plonger dans ce trésor (pré)-historique. Des audio-guides dédiés aux enfants et aux adultes améliorent encore l’immersion dans la vie de nos ancêtres. Et pour ceux qui finissent frustrés d’être restés sur le plancher des vaches, il est possible, jusque fin août, de combiner cette visite d’expo avec celle de la grotte Scladina toute proche, histoire de voir quand même en vrai stalactites et stalagmites…

www.expochauvet.be Jusqu’au 8 janvier 2023 (Pass avec la grotte de Scladina jusqu’au 31 août seulement).

4. On visite le musée du verre à Charleroi…

Lettre P – Soufflage, verre doublé violet – de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. © Karine Faby

… et l’expo de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc, dont les designs épurés et colorés ne laisseront certainement pas les amateurs de beaux objets de marbre. “Développant un design dans lequel les savoir-faire côtoient régulièrement l’industrie, Jean-Baptiste Sibertin-Blanc poursuit ses recherches comme une architecture de l’objet, entre sculpture et ergonomie”, explique l’institution.

Lettre O de Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. © Karine Faby

Cette visite design sera aussi l’occasion de découvrir les collections permanentes du Musée du verre et puis, surtout, de (re)visiter le site minier du Bois du Cazier, notamment au fil d’une balade à pied (6,7 km) ou à vélo (8 km) réalisée avec un roadbook papier ou avec l’appli à demander à l’accueil.

Le Bois du Cazier © Tim de Waele Getty Images

Bon à savoir, le site, rendu tristement célèbre en 1956 lors de la catastrophe qui toucha ses puits de mines, propose également, le mercredi et le jeudi, en été, des escapes games, sur réservation.

.