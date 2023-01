Trois bonnes adresses à découvrir pour une évasion à Gand

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, on s’offre un petit week-end en doudoune dans la sublime ville de Gand.

La pause parfaite

L’estomac qui gargouille? Direction le Yalo, sans hésitation. Au bar, sont servies des petites bouchées toute la journée et des cocktails exceptionnels le soir (façonnés par Joeri, lauréat du prix Diageo World Class Bartender of the Year – traduction pour les non-initiés: il est doué). Au restaurant, le chef Sam D’Huyvetter a imaginé une carte qui revisite les classiques tout en convoquant les produits de saison. On peut même s’y attabler dès le petit-dej’, puisque ce réconfortant Yalo est aussi un boutique-hôtel à l’âme vintage… et certifié Green Globe pour sa clairvoyance en matière de durabilité. Une nouvelle corde à l’arc du quartier branché de SoGo…

225 ans d’art

Bosch, Magritte, Van Eyck, Rubens… Le Musée des beaux-arts de Gand arbore une sacrée collection… qui souffle aujourd’hui ses 225 bougies. Parmi les événements liés à son anniversaire? Une expo consacrée à l’expert ès baroque, alias Theodoor Rombouts, qui démarre ce 21 janvier. Rappelons aussi que tout autour du lieu, se déploie le magnifique Citadelpark qui n’attend que vos souliers ou vos coups de pédales…

Trop comic

En plus d’abriter le bar le plus geek de Belgique, alias le Comic Sans où l’on joue au flipper AC/DC en buvant des pintes Harry Potter, Gand s’apprête à ouvrir un Comic Art Museum entièrement dédié à la bande dessinée. Les visiteurs pourront prolonger le plaisir en passant la nuit juste à côté, dans un Comic Art Hotel revêtu d’œuvres phares de la B.D. made in Belgium. Autrement dit, dormir avec Lucky Luke sera possible dès ce 1er février.

