Trois bons plans pour les amoureux des volcans

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, on est plutôt d’humeur… volcanique.

Pâques, l’île modèle

Deux ans et cinq mois de fermeture au tourisme: l’île de Pâques n’a pas lésiné sur le temps afin de repenser les choses durant la pandémie. Objectif: recentrer son économie sur l’exploitation des ressources internes et de la terre. La superbe île volcanique, propriété du Chili, vient seulement de rouvrir ses portes mais n’acceptera des atterrissages qu’au compte-gouttes: ce sera trois avions par semaine, au lieu de onze. Refusant de revenir au «monde d’avant», ses 7 000 habitants veulent ainsi protéger des trésors qu’ils savent fragiles: ses centaines de statues moaï, bien sûr, mais aussi ses grottes, ses falaises, ses plages et son… volcan.

Lucratif magma

Ce fut l’une des attractions touristiques de cette fin d’été: en Islande, l’éruption d’un volcan de la vallée de Meradalir, à seulement 40 km de la capitale de Reykjavik, a attiré tous les regards. Le pays a fait les comptes: près de 70 000 personnes sont venues assister au spectacle des jets de magma et des coulées de lave, transformant la région en véritable «place to be». Pour rappel, l’Islande est le pays d’Europe abritant le plus grand nombre de systèmes volcaniques actifs, soit trente-deux lieux potentiellement très attirants… ou très dangereux. fr.visiticeland.com

Parc en fête

C’est au cœur de la Chaîne des Puys, dans la belle et verte Auvergne, que le parc Vulcania était inauguré il y a tout juste vingt ans. A la fois ludique et didactique, le lieu s’intéresse à la Terre dans tous ses états: activité sismique, phénomènes naturels et reliefs des autres planètes. Pour fêter ses deux décennies, il s’associe à ce bon vieux Jamy Gourmand et sa chaîne Epicurieux, diffuse un film inédit – Ouragan – sur un écran géant de 415 m2, et propose des spectacles nocturnes. Eruption de joie! vulcania.com