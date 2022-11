Trois podcasts pour voyager

En quête d’évasion? Afin de bourlinguer l’esprit avisé, voici trois podcasts à écouter les yeux grands ouverts.

À la cool

On aime le côté (très) décontracté du podcast Tourista, créé l’année dernière avec l’humble intention d’inviter des personnalités de tous horizons à évoquer leurs souvenirs de voyages personnels ou de tournées. C’est rythmé, dépaysant et sans prise de tête. Difficile de trouver un meilleur endroit pour entendre aussi bien les confessions des nuits new-yorkaises du célèbre rappeur Oxmo Puccino et les anecdotes de la journaliste scientifique Léa Bello qui a passé quarante jours sur un navire dans les eaux du pôle Sud…

Tourista, par Maxime Musqua et Marie de Brauer.

(c) MATTEO MODICA/UNSPLASH

Paroles de là-bas

Ils sont rares, l’air de rien, les podcasts de voyage qui ont survécu à la pandémie et maintenu une qualité intacte. C’est le cas de Bourlinguez, qui, il y a quatre ans, annonçait la couleur avec le récit de Mélanie, partie faire un trek de 150 km en solo à travers l’Ecosse. Depuis, pas moins de 80 épisodes ont été ajoutés. Les dernières escapades en date? Tom qui raconte sa traversée de la Californie à vélo, et Fatou-Maty qui détaille sa virée en solitaire au Cap-Vert. Bref, deux fois par mois, on continue à suivre avec passion ces tribulations qui ne sentent ni le fake, ni le réchauffé.

Bourlinguez, par Marc-Antoine Malaspina.

© VICTOR SVISTUNOV/UNSPLASH

Le monde en sons

En réponse à l’avènement d’Instagram et son flot d’images, Deux minutes pour voyager, par Romain Pommier, offre un joli contre-pied. Au menu: une destination dévoilée uniquement par le biais de ses ambiances sonores. Les bruits d’une rue, les échos d’un musée, les bavardages d’un métro, les murmures d’un parc… Pendant 120 secondes, une destination ne confie que ses résonances, avant que l’auteur du podcast ne révèle qu’il s’agisse – par exemple – d’Istanbul ou de Berlin. Captivant.

Deux minutes pour voyager, par Romain Pommier.

© FATIH ENCAN/UNSPLASH

