Vacances à la neige: trois bons plans pour les mordus de ski

C’est le moment de planifier doucement mais sûrement sa virée en montagne. On vous file ici déjà quelques conseils et adresses, histoire de vous donner envie de rejoindre les sommets enneigés.

Trouver la station la plus écolo

Oui, en montagne aussi, la transition écologique va bon train. La preuve: le label Flocon Vert, créé par l’association Mountain Riders, a convaincu un paquet de stations à le rejoindre. Pas moins de vingt critères sont passés à la loupe, dont la gestion durable des ressources ou des énergies, le traitement des déchets ou la mobilité. De Belleville aux Arcs, en passant par les Rousses, Megève ou Combloux, quatorze stations ont déjà été désignées comme «engagées». Bien sûr, les touristes sont invités à faire eux-mêmes le plein d’efforts. Ce serait bête de ne pas surfer (ou skier) sur un tel engouement.

Saint-Martin de Belleville, dans Les Trois Vallées. DR

Miser sur un hôtel à taille humaine

Rien que pour son nom, on a envie de filer à L’auberge d’Aillon et d’Ailleurs, nouvel établissement «à taille humaine» qui a ouvert ses portes dans le massif des Bauges, aux portes de la Savoie. La décoration se veut à la fois chaleureuse et lumineuse, tandis que le chef du restaurant, Marc Guy, a élaboré une carte gastronomique en collaboration étroite avec les producteurs de la région. Une adresse en forme de cocon, avec un bel espace wellness qui, lui aussi, a cueilli ses vertus régénérantes dans les montagnes environnantes…

Et pourquoi pas camper?

Le superbe Tyrol autrichien vous fait de l’œil? Envie de passer quelques nuitées en motorhome plutôt que dans un chalet, histoire de changer un peu? Dans la vallée de l’Ötztal, le camping de Sölden possède de chauds arguments: il est situé à 200 mètres du téléphérique, il possède sa propre salle de fitness ou une plaine de jeux, mais surtout, dès ce mois de décembre, il ouvrira un spa de 500 m² avec saunas, bains à vapeur et zone de relaxation sur le toit. Mieux: sept salles de bains privées et full équipées sont mises à disposition des clients qui aiment les après-ski un brin intimes.

L’alternative du camping en montagne. © unsplash / kenny leys