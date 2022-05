Les pistes pour découvrir la Wallonie, sans voiture

Vous avez envie d’un week-end détente, voire plus, sans devoir prendre votre voiture ? Voici 5 escapades sans voiture à faire en Wallonie.

L’office du tourisme wallon a compilé 5 escapes pour explorer différentes régions sans avoir besoin d’une voiture. Il suffit d’embarquer votre vélo ou uniquement votre petite personne sur un train pour que les vacances commencent puisque les cinq escapades débutent et finissent toujours par une gare. Libre à vous d’opter pour le vélo ou vos simples petites jambes pour effectuer le trajet ensuite. L’autre bonne nouvelle est que les trajets sont interconnectables. Ce qui veut dire que si vous avez un goût de trop peu rien ne vous empêche de continuer. Si on les combine toutes, on peut même passer 15 jours en route. Entre camping, auberges de jeunesse ou logements plus cosy, il existe de nombreuses options pour se loger. De quoi s’offrir de chouettes vacances non loin de la maison et toute bonne conscience.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Voici le contenu inséré d'un réseau de médias sociaux qui souhaite écrire ou lire des cookies. Vous n'avez pas donné la permission pour cela.

5 tronçons pour découvrir les trésors wallons

Le premier tronçon commence à 20 km au sud de Bruxelles, à l’orée de la Forêt de Soignes, à Waterloo. Il se poursuit ensuite vers Nivelles avant de se plonger dans la région du centre et d’arriver à La Louvière, voire de prolonger jusque Binche. Ce tronçon permet, notamment, de visiter le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815, la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles, le musée de l’Orfèvrerie du Domaine du Château de Seneffe, le Beffroi de Binche (classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO), les ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre ainsi que Bois-du-Luc et son Musée de la Mine et du Développement Durable

Le second tronçon démarre à Mons et suit le fleuve jusqu’à Tournai, l’une des plus anciennes villes de Belgique. En chemin, l’on pourra découvrir le fabuleux Beffroi baroque de Mons, la Collégiale Sainte-Waudru, le château de Beloeil, l’archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil qui propose un voyage de 5000 ans dans le passé, le Château des Princes de Ligne à Antoing, le Beffroi et le Musée des Beaux-Arts de Tournai.

Le troisième tronçon va de Charleroi à Erquellines. La vallée de la Haute-Sambre est pleine de surprise puisqu’on passe de l’ambiance industrielle de Charleroi au charme médiéval de Thuin – avec son beffroi classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi ses ruelles et ses jardins suspendus- avant de découvrir les richesses naturelles d’Erquelinnes avec ses paysages agricoles et forestiers.

© Getty

En chemin, on ne ratera pas le parcours Carolo Street Art Tour, le chemin des Terrils et les collines vertes du Pays Noir, une visite de Thuin notamment de la Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie et le Château du Fosteau et son parc, mais aussi Ragnies, l’un des Plus Beaux villages de Wallonie.

Le quatrième tronçon commence lui à Namur, pour finir à Dinant. Après avoir visité la Citadelle de Namur et son incroyable réseau de souterrains, on s’élance à la découverte des magnifiques paysages et forteresses de la vallée de la haute Meuse. En chemin on n’oublie pas de s’arrêter dans les fameux Jardins d’eau d’Annevoie, le Château de Freÿr-sur-Meuse et ses jardins à Hastière, mais aussi l’Abbaye de Maredsous où il est possible de déguster bières et fromages. Le point d’arrivée est donc Dinant avec sa citadelle et son joli bourg coincé entre fleuve et rochers. Avant de reprendre le train, une visite au parc archéologique et réserve naturelle de Furfooz est un must.

Le cinquième tronçon va lui de Liège à Marche (ou plus exactement Marloie) et longe la féérique vallée de l’Ourthe. Sur le parcours, on fait une halte à Durbuy avant d’arriver à Liège et ses joyaux architecturaux (448 édifices classés) et culturels (20 musées). En chemin, il est possible de pousser une tête jusqu’aux Grottes de Han, mais aussi jusqu’à l’archéoparc gaulois de Malagne. On ne peut aussi que conseiller une visite de Rochefort et de Wéris, l’un des Plus Beaux villages de Wallonie.