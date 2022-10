Voyager altruiste: 4 plans pour faire un geste

Voici quelques exemples concrets pour s’adonner à un tourisme respectueux, histoire de lier découverte, protection de la nature et contact avec la population locale.

1—Du bénévolat aux îles Féroé

La beauté sauvage des îles Féroé vous fait rêver? Perdu au milieu de l’Atlantique entre l’Islande et la Norvège, l’archipel voit passer environ 110 000 touristes par an… sauf pendant un week-end, dévolu à l’entretien et à la restauration de ses plus beaux sites. Dans ce cadre, les autorités sélectionnent chaque année, parmi les candidatures reçues des quatre coins du monde, une centaine de «volontouristes». Ceux-ci sont invités à venir (ré)aménager des sentiers de promenade, (re)placer des panneaux de signalisation ou protéger les sites de nidification sur l’un des onze hauts lieux touristiques des Féroé. Les frais du voyage sont à charge des participants, mais le logement et les repas sont prévus pour toute la durée des activités.

Solidarité aux îles Féroé! © visitfaroeislands.com

visitfaroeislands.com

2—Du surf anti-déchets en Angleterre

Pas envie d’attendre l’été prochain pour retourner affronter les vagues? Les Cornouailles, à la pointe sud-ouest de l’Angleterre, sont un endroit de rêve pour faire du surf en automne. Pour joindre l’agréable à l’utile, n’hésitez pas à vous inscrire à l’un des «beach clean ups» organisés par Surfers Against Sewage. Leitmotiv: chaque déchet ramassé est un ennemi en moins pour l’environnement. L’association va même plus loin: ses analyses ayant révélé que douze entreprises à peine sont à l’origine de 70% des détritus abandonnés dans la nature en Grande-Bretagne, elle se bat pour convaincre ces gros pollueurs de consigner leurs emballages.

sas.org.uk

3—Du social en Jordanie

La durabilité, c’est protéger la nature, mais aussi la population locale et sa culture. Avec son ambitieuse Meaningful Travel Map, la Jordanie met en avant une douzaine d’entreprises à caractère social, soit une façon de permettre aux visiteurs de découvrir le pays en mode «engagé». Trois initiatives parmi d’autres: un restaurant exploité par une équipe 100% féminine, une association qui promeut la réutilisation des eaux grises au bord de la mer Morte et un camp bédouin authentique.

myjordanjourney.com/experience-meaningful-travel

4—De la conservation en Afrique

Oui, voyager est mauvais pour l’environnement. Mais beaucoup moins si on rejoint l’agence de voyage belge Sur La Iri, qui propose à ses clients de laisser la destination en meilleur état qu’à l’arrivée. Comment? En compensant l’impact écologique de chaque voyage et en développant des collaborations avec les gens qui les accueillent. La nouveauté: une nuitée au camp Musekese en Zambie, dans le superbe parc de Kafue. Les recettes des réservations au lodge sont versées à l’association Musekese Conservation, qui soutient les communautés locales et s’engage en faveur de la protection du parc via une brigade anti-braconnage et de la recherche.

surlairi.com