Aller au carnaval de Venise ou skier en Autriche depuis Bruxelles sans prendre l’avion? Ce mercredi 5 février, European Sleeper inaugure la ligne de wagons-lits de nuit Bruxelles-Venise. Un voyage qui relie neuf villes d’Europe. Fréquence des services, trajet, tarifs… On vous dit tout.

Après avoir supprimé de nombreuses – pour ne pas dire la plupart – lignes de trains de nuit, les politiques de transports européennes semblent faire marche arrière en réouvrant ces liaisons ferroviaires, pour notre plus grand bonheur. « Autriche, Suède, France… Après avoir été marginalisés par les liaisons aériennes à bas coûts et le train à grande vitesse, les trains de nuit reviennent en grâce en Europe occidentale. », constataient déjà nos confrères de l’AFP en 2020, en plein Covid.

Nouvelle ligne

Depuis, de grandes lignes ont été (ré)ouvertes: Bruxelles-Vienne en 2020, Paris-Berlin et Bruxelles-Berlin en 2023… Certaines connexions nocturnes sont, cependant, remises en question, la faute à des problèmes d’infrastructures et de coordinations avec les pays voisins. Toutefois, les enjeux climatiques et la sensiblité pour ces derniers des jeunes générations devraient permettre la réhabilitation de ces trains qui ont bien d’autres avantages que d’être plus écolo que la voiture ou l’avion: économie d’une nuit d’hôtel, de temps, et, bien sûr, une chouette expérience de voyage.

Mais aujourd’hui, c’est bien une nouvelle liaison nocturne qui voit le jour. Le premier départ s’effectuera ce mercredi 5 février Gare du Midi, arrivée prévue une quinzaine d’heures plus tard à la gare de Venise-Santa-Lucia. Le service sera assuré environ deux fois par semaine. « Cet horaire tient compte des vacances scolaires et de la haute saison des sports d’hiver, et offre une option de voyage durable et agréable pour le célèbre carnaval de Venise », a affirmé Chris Engelsman, cofondateur, dans un communiqué.

Un train de nuit pour 9 villes d’Europe

Car la ligne de la compagnie (qui est en réalité une coopérative) belgo-néerlandaise European Sleeper desservira, sur votre trajet Belgique-Italie, sept villes européennes entre Bruxelles et Venise, dont certaines sont très prisées pour les sports d’hiver. Le train s’arrêtera à Breda, Eindhoven, Cologne, Munich, Innsbruck, Bolzano et Vérone.

« Les passagers pourront monter à bord de notre train depuis la Belgique et les Pays-Bas et se détendre dans le confort de la voiture-restaurant, tandis que le train les transportera à travers l’Allemagne et l’Autriche, et à travers les Alpes, pour s’arrêter dans les villes historiques de Vérone et Venise le jour suivant », explique encore le cofondateur d’European Sleeper.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et côté tarifs?

Difficile d’avoir une fourchette de prix ultra-précise à ce jour, mais les prix varient de moins de 80 euros à 800 euros environ, pour une cabine complète. A la rédaction, nous avons fait le test pour un départ aujourd’hui (soyons fous): le billet le moins cher est à 79 euros, avec annulation possible jusqu’à 48 heures avant le départ, pour une place assise confortable (en tout cas sur photo) dans un compartiment de 5 personnes. Il semble que des billets encore moins chers « non flex » (sans annulation possible) étaient en vente mais ne soient plus disponibles à ce jour.

Côté couchettes, les prix pour le train d’aujourd’hui fluctuent entre 179 euros et 799 euros selon vos critères et possibilités: nombre de personnes, « privatisation » du compartiment ou compartiment partagé, confort, etc. Des compartiments « women only » sont bien sûr disponibles.

Les billets « couchettes » sont idéaux pour les groupes ou familles (jusqu’à 5 ou 6 personnes). Les billets « Sleepers » proposent des cabines pour 3 personnes maximum, avec, petit luxe, votre propre lavabo.

Si le coeur vous en dit, le prochain départ est prévu le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Venise… Saint-Valentin…