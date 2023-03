Ces bâtiments belges réhabilités en projets fous: 3 adresses à découvrir

Hôtel, resort, espace de loisirs gigantesques… Ils sont nés d’anciens bâtiments réhabilités tout récemment, pour mieux vous accueillir… et vous impressionner. Découverte de ces trois succulentes nouveautés logées dans des lieux iconiques.

The Hoxton, à Bruxelles

D’ici quelques semaines, Bruxelles sera le théâtre de l’une des inaugurations hôtelières les plus attendues de l’année: la marque The Hoxton, filiale lifestyle du groupe Ennismore déjà implantée à Londres, Paris et Amsterdam, ouvre son premier établissement belge à deux pas du Jardin Botanique. L’hôtel prendra ses quartiers dans la Victoria Regina Tower, jadis connue sous le nom de «tour IBM». Pour l’aménagement, un concours a été organisé par l’atelier d’un certain Lionel Jadot – excusez du peu. Parmi les (autres) atouts de ce nouveau 4-étoiles: des chambres à l’ambiance seventies, un bar à cocktails, un espace de co-working et un rooftop qui devrait appâter aussi bien les touristes que les Bruxellois eux-mêmes… C’est bien vu.

thehoxton.com/fr/brussels/

Le Mix, à Boitsfort

Autre bâtiment phare réhabilité, cette fois du côté de Boitsfort: l’ex-siège de la Royale Belge. Nom de code? Mix, tout simplement. Dès ce printemps, le rez-de-chaussée sera investi par les concepteurs Pascal Van Hamme et Thierry Goor, qui n’en sont pas à leur coup d’essai: c’est à eux que l’on doit déjà l’épatant Wolf, ce food market implanté dans… l’ancienne CGER du centre-ville. Rebelote: le Fox, le food market du Mix, abritera une dizaine de stands de nourriture et une terrasse de 300 m2 donnant sur le parc environnant. Le reste du bâtiment? On y trouvera un centre de fitness ultra-moderne, un hôtel 4-étoiles, des piscines, des bars et des restos… forcément branchés. Largement de quoi faire sortir cette partie de la ville de sa zone de confort… On se voit là-bas?

fox.brussels

Mix, au coeur de Boitsfort (Bruxelles). © DR

Le Circus Casino Resort, à Namur

Emblématique, le Casino de Namur? C’est peu de le dire: sa façade Art déco règne sur le bord de Meuse depuis plus d’un siècle. Dans leur volonté de rendre le lieu toujours plus attrayant, les propriétaires ont décidé de le transformer en… resort, avec un joli hôtel Mercure estampillé 4-étoiles, accoudé à un centre de bien-être (coucou, la marque de soins locale Ange Nature) et le restaurant bistronomique La Carte du Roi. Bref, dès qu’on s’est fâché avec les bandits manchots, hop, on passe à autre chose.

circuscasinoresort.com