Ces destinations de voyage sont les plus durables de 2023

Envie de partir en voyage sans (trop) souffrir de flygskam? Le Global Destination Sustainability Index compile depuis 2016 les destinations les plus durables à découvrir.

Et le dernier classement rappelle une fois de plus que les villes scandinaves (qui ne sont pas moins de 7 dans le Top 10 tout de même) sont décidément plus durables que leurs voisines européennes. Les dix villes les plus durables au monde?

Göteborg, Suède Bergen, Norvège Copenhague, Danemark Aalborg, Danemark Bordeaux, France Glasgow, Ecosse Stockholm, Suède Belfast, Irlande du Nord Aarhus, Danemark Oslo, Norvège

View this post on Instagram A post shared by JesseKay (@jesseckay)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Des destinations qui, à l’exception de Belfast, sont toutes accessibles en train depuis la Belgique, pour voyager vraiment responsable. Si vous optez pour la découverte de Göteborg, par exemple, il faudra prévoir tout de même presqu’un jour de trajet (21h) et divers changements de trains, mais zéro embouteillage, qu’ils soient sur la route ou bien dans la file pour les contrôles à l’aéroport. Plus proche, Copenhague n’est « qu’à » 16h de train, tandis que pour découvrir Bordeaux, vous pouvez partir le matin de Bruxelles et arriver pile à temps pour le repas de midi.

View this post on Instagram A post shared by visitbordeaux (@visitbordeaux)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Tiens, et Bruxelles, d’ailleurs, où se situe-t-elle dans le classement des villes les plus durables? En 21e position, devant Paris et Berlin, mais derrière Lyon et Helsinki, respectivement sur les 11e et 12e places du podium. Peut mieux faire, donc… Une bonne résolution à anticiper pour 2024?