Cinq choses à savoir sur Marrakech, la « ville ocre » frappée par un puissant séisme

Surnommée la « ville ocre », haut lieu du tourisme marocain, Marrakech a été frappée par un puissant séisme dans la nuit de vendredi à samedi qui a fait au moins 820 morts, principalement dans son arrière-pays rural montagneux et difficile d’accès.

Voici cinq choses à savoir sur cette cité impériale qu’on surnomme encore la « perle du sud ».

Pôle touristique

Située dans le centre-sud du pays, Marrakech se classe parmi les cinq premières villes du royaume en termes de population, derrière Casablanca et Tanger, avec environ un million d’habitants (chiffre d’un recensement de 2020).

Mais c’est surtout la première destination touristique au Maroc: elle accueille chaque année plus de deux millions de touristes, qui viennent visiter la ville et ses environs, mais aussi explorer les montagnes de l’Atlas voisin.

Sa médina, ou vieille ville, est l’une des plus vastes d’Afrique du Nord: elle s’étend sur 700 hectares. Elle recèle des trésors d’architecture comme la mosquée de la Koutoubia et son minaret de 77 mètres de haut. Cette médina est classée depuis 1985 au patrimoine mondial de l’Unesco.

Célèbre place Jemaa el-Fna

Avec ses dresseurs de singes, ses marchands et vendeurs de jus de fruits, la place Jemaa el-Fna est le coeur battant de Marrakech: en temps normal, des milliers de touristes s’y croisent chaque jour.

Ce lieu, qui avait été touché en 2011 par un attentat, est célèbre pour accueillir toute la journée et une partie de la nuit des conteurs de rues, danseurs, chanteurs arabes ou berbères.

Datant du XIe siècle, Jemaa el-Fna, située à l’entrée de Marrakech, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en 2001.

Des centaines de personnes ont afflué vers cette place pour y passer la nuit de vendredi à samedi, de crainte de répliques du tremblement de terre, selon une correspondante de l’AFP.

Vaste palmeraie

La palmeraie de Marrakech, l’une des plus anciennes du pays (XIe siècle), constitue un autre point d’attraction touristique important.

Située dans le nord de la ville, elle est constituée de plus de 100.000 palmiers, s’étend sur 16.000 hectares et est irriguée par un système complexe de puits et canaux.

Musée Yves Saint Laurent

Le musée Yves Saint Laurent de Marrakech rappelle l’attachement du styliste français pour la ville ocre où il achète en 1980, avec Pierre Bergé, la villa Oasis, dont les jardins ont appartenu au peintre orientaliste français Jacques Majorelle.

Ce musée à l’architecture moderne a été inauguré en 2017, près du Jardin Majorelle qui était le lieu de vie de Saint Laurent au Maroc.

Course aux riads

Inspiré par Yves Saint Laurent et par d’autres célébrités venues en villégiatures dans la cité, de nombreux Européens, Français en tête, ont investi à partir du début des années 2000 dans les riads, ces maisons traditionnelles avec patio central ou jardin intérieur, de la vieille ville de Marrakech.