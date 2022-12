20 choses à faire à Paris cet hiver

Vous êtes de passage à Paris cet hiver, et cherchez choses à faire, voir, goûter dans la capitale ? On vous a sélectionné quelques pistes food, culture, bien-être, et balades pour profiter au maximum de la Ville Lumière.

Manger à Paris

On mange chez l’un· e des jeunes chef·fe·s de la nouvelles scène gastronomique parisienne

Tekes

Si vous aimez allier table de haute volée et ambiance survoltée, direction Le Tekes, dans le Marais. La cheffe Cécile Levy aux fourneaux offerts à la vue y concocte une cuisine moyen-orientale très végétale et d’une inventivité dont on se régale. Ici, la cuisine et le service se font avec une énergie rare, et une joie communicative.



Un délice et une générosité auxquelles on se réjouit de re-goûter à peine on a quitté l’endroit. Tout simplement parce que certains de ces plats sont aussi surprenants qu’inoubliables, à l’instar ce cette crème brûlée de topinambour et tartare de céleri rave.



Tekes, 4 bis, rue Saint Sauveur, 75002 Paris.

Forest et Micho

Malgré son nom qui évoque la commune bruxelloise, c’est sans doute l’une des adresses les plus parisiennes du moment. Parce qu’elle est tenue par le chef prodige dont tout le monde parle, phénomène gastro-médiatique et star des réseaux sociaux, tout juste trentenaire, Julien Sebbag. Lui aussi un génie du végétal. Mais on vient aussi pour le lieu, niché au cœur de l’un des plus prestigieux musées parisiens, avec vue sur la Dame de Fer, et sa féérie dès que la nuit tombe.

Et si vous voulez découvrir ce talent sur le pouce, pourquoi ne pas passer chez Micho, » lieu où le sandwich au pain hallah est roi », qui a ouvert ses portes il y quelques semaines et nous met l’eau à la bouche.



Forest, Musée d’Art moderne de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Micho, 46 rue de Richelieu, 75002 Paris

Ambos

Si vous aimez être dans les premiers, et êtes fan de Top Chef, direction une nouvelle table, celle de Pierre Chomet – candidat de la saison 12 – et de son épouse d’origine vénézuelienne Cristina qui ouvre le 19 décembre.

Au programme, une cuisine aux racines française, mais qui matinée d’inspiration d’ailleurs, d’Amérique du Sud, Italie, Espagne, Royaume-Uni ou encore Thaïlande. Et les fans y retrouveront d’ailleurs son Pad thaï « inversé », tartare de crustacés, tuile croustillante de riz, condiment tamarin, ainsi que son Cabillaud, foie gras snacké au binchotan, marinade citron sésame, purée de daïkon, grué de cacao servi avec son chawanmushi.

Le décor atypique vaut lui aussi le détour… On vous laisse le découvrir

Ambos, rue Vaugirard, 75007 Paris.

Cocktail time parisien

On sirote un cocktail dans un endroit incroyable

TOO TacTac Skybar

Fraîchement ouvert, le TOO Hôtel a été aménagé par le designer star Philippe Starck, qui l’a rêvé comme un château suspendu au-dessus de Paris, en fait niché au sommet d’une des Tours Duo conçues par Jean Nouvel. Son bar, le TOO TacTac Skybar est l’un des rooftops les plus hauts de la capitale, offrant une vue panoramique sur la Tour Eiffel, la Seine, et les monuments parisiens est l’adresse idéale pour déguster un cocktail la tête dans les nuages, ou dans les étoiles.

TOO TacTac, 65 Rue Bruneseau 75013 Paris. toohotel.com

Little Red Door

« Playfully Pushing Boundaries » (« repousser les limites de manière ludique ») tel est le leitmotiv de l’endroit, classé à la 5e place du top 100 des meilleurs cocktail bars à travers le monde. Et pourquoi, a priori the Little Red Door ne paie pas de mine. Jusqu’à goûter ses préparations, explosives…

Little Red Door, 60 rue Charlot, 75003 Paris

Prescription Cocktail Club

Adepte des adresses feutrées, voire boudoir, ce club là devrait vous plaire. Parfait pour faire une pause, et l’occasion de goûter au cocktail au CBD maison, l’un de ses best-sellers, le Shaman Fizz , idéal pour se laisser faire par l’atmosphère velouté de l’endroit.

Prescription Cocktail Club, 23 rue Mazarine, 75006 Paris

Pause bien-être aux Galeries Lafayette

Ouvert depuis quelques mois, l’espace wellness des Galeries Lafayette est le havre bien-être idéal pour relâcher la pression et se ménager une pause bien-être pendant une session shopping sur les Grand Boulevards.

Wellness Galerie, à l’étage -1 du magasin Coupole des Galeries Lafayette Paris Haussmann, 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris. wellness.galerieslafayette.com/

Expos à Paris: on va voir quoi ?

On goûte à Paris, capitale de la photographie

Avant qu’il ne soit trop tard

On file à la MEP et à la Bourse du Commerce pour voir les expos consacrées aux incroyables photos de Boris Mikhailov, qui s’achèvent les 15 et 16 janvier et qu’il serait si dommage de rater, tant ces clichés sont bouleversants. Peut-être encore plus au regard de la situation géopolitique actuelle.

Maison Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de Fourcy, 75004 Paris

Bourse du Commerce, 2 Rue de Viarmes, 75001 Paris

Pour être les premiers

Direction la BNF pour découvrir l’exposition La photographie à tout prix, qui permet de voir rassembler dans un même lieu, une sélection de tirages des lauréats des prix partenaires (les Prix Niépce et le Prix Nadar initiés par l’association Gens d’images en 1955, la Bourse du Talent et enfin, depuis 2020, le nouveau Prix du tirage – Collection Florence & Damien Bachelot – Collège international de photographie). Autant dire une occasion unique pour le public d’apprécier la vitalité et la créativité de la photo contemporaine.

Bibliothèque nationale de France, Quai François-Mauriac – 75013 PARIS la-photographie-tout-prix-une-annee-de-prix-photographiques-la-bnf

Pour l’Histoire

On file au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme pour (re)découvrir les 20 ans de tribulations du photographe allemand Erwin Blumenfeld, juif de Berlin en exil. L’expo met un coup de projecteur sur sa période la plus féconde, entre 1930 et 1950, durant laquelle il n’eut de cesse d’expérimenter en permanence le potentiel du médium photographique. Un talent et une créativité sans borne qui l’amena à travailler avec les plus grands magazines américains.

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, 71, rue du Temple, 75003 Paris

On plonge dans des expositions immersives

Dans l’esprit de Venise

Ici, on nous promet de percer les secrets de la Sérenissime cité, en traversant ses murs et ses mystères, grâce à une scénographie spectaculaire inédite. Une promenade structurée en 4 chapitres, qui permet de découvrir l’histoire de la cité mythique depuis la fin de l’Empire romain jusqu’à nos jours, au fil des les lieux emblématiques de la place Saint-Marc, sa Basilique, et le Palais des Doges, et une plongée en giga pixel dans les détails de chefs-d’œuvre des plus grands peintres vénitiens.

Grand Palais Immersif, 110 rue de Lyon, à 75012 Paris

Dans les chefs d’œuvres des maîtres du XXe siècle

Si l’immersion est votre manière de prédilection pour entrer en contact avec la peinture, direction l’Atelier des Lumières. Vous y plongerez dans le travail de Cézanne et la lumière de la Provence, et celui de Kandinsky et l’abstraction. Plein les yeux et les méninges on a dit !

Atelier des Lumières, 38 rue Saint Maur, 75011 Paris https://www.atelier-lumieres.com/fr

Dans l’esprit de Chanel

La maison de couture invite le grand public à découvrir les secrets de sa parfumerie à travers cette expo immersive et spectaculaire, éblouissante et instructive.

Lire aussi : Le Grand Numéro de Chanel, une expo immersive (et gratuite) dans le monde féerique des parfums

Grand Palais éphémère, à Paris, jusqu’au 9 janvier www.grand-numero.chanel.com

Et comme il y a tout juste 100 ans, il devenait le centre du monde de l’art, on flâne dans le quartier de Montparnasse, entre la rue Campagne Première, un passage à la Fondation Cartier, ou au cimetière Montparnasse, l’une des trois lieux d’éternité des célébrités de Paris (avec Le Père Lachaise et Montmartre).

Balades lumineuses dans la ville Lumière

On en prend plein les mirettes avec le spectacle de la nature

Mini-Mondes au jardin des plantes

La nuit tombée, on file au Museum d’Histoire naturelle pour découvrir la vie minuscule, en version géante et illuminée, pour découvrir et en apprendre sur ce monde d’ordinaire quasi invisible. Et à cette échelle, devient encore plus fascinant.



Jardin des Plantes, 57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Lumières en Seine

Les balades nocturnes où la lumière est à l’honneur se multiplie. Et à Paris, c’est au Parc de Saint Cloud que ça se passe : Lumières en Seine illumine ainsi le fameux parc pour une balade de 2 km, à travers une scénographie qui habille jardins et sculpture pour les habiller de féerie, pour profiter de la nuit pour se mettre des étoiles dans les yeux, en famille ou entre amis.



