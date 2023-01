48 heures à Marseille: un concentré de Provence

Si Marseille est récemment entrée dans la liste des villes à voir avant de mourir du Lonely Planets 2023, la plus ancienne ville de France se vend très bien toute seule. Une destination culturelle à la Côte d’Azur, plutôt du genre à vous donner un bon coup de fouet… Suivez notre bons plans pour profiter au maximum de vos 48 heures à Marseille.

La capitale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est indéniablement provençale, sans le côté prétentieux des stations balnéaires plus mondaines et on s’y relaxe sans jamais tomber dans le soporifique.

Panier

En tant que ville portuaire aux racines antiques (600 ans avant notre ère), Marseille est en prime très grande et diversifiée au niveau culturel, riche en caractère et en propositions. Elle est hospitalière et sympathique, mais sans les façades toutes ripolinées. Avant qu’on ne tombe définitivement dans le lyrisme, notez nos bons plans et allez vérifier vous-même.

Jour 1: entre le ciel et le port

La Joliette

Marseille est la deuxième plus grande ville de France. Avec deux jours seulement à y passer, nous avons choisi de passer au peigne fin quelques quartiers du centre. Dans une ville portuaire, on est évidemment attiré par l’eau La Joliette était autrefois une zone peu accueillante, le lieu des grands ferries. Grâce à un vaste projet de réaménagement, il en va désormais tout autrement. Le centre commercial Les Terrasses du Port en particulier est un centre d’attraction. Et même si le shopping n’est pas votre truc, entrez-y quand même pour le panorama infini qui s’offre depuis le toit-terrasse.

MuCem with a view

Un autre inratable est sans conteste le MuCEM – Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Rien que le site –et à nouveau, la vue- est formidable et on peut y prendre un excellent lunch. Plusieurs expos y sont souvent présentées simultanément, réparties dans les différents bâtiments. Si votre soif d’expos n’est pas encore étanchée, on trouve également dans le quartier le Centre Photographique Marseille et le Frac – une bonne sélection d’art contemporain mais aussi un bâtiment hors du commun.

Panier, met de Cathédrale de la Major

Le Panier

Le Panier, le plus ancien quartier de Marseille, se trouve entre La Joliette et le Vieux-Port. Ici ce sont surtout les ruelles et les bâtiments séculaires qui valent le détour –une vraie carte postale du Sud de la France. La cathédrale néobyzantine Sainte-Marie-Majeure y apporte ses charmes, via ses peintures murales et ses mosaïques. On peut aussi aller voir une expo au Centre de la Vieille Charité – un cluster de différentes organisations multiculturelles et de musées. Dans le jardin se trouve en prime une terrasse paisible, qui ne déborde pas encore de touristes assoiffés.

La Vielle Charite, Panier

Le Vieux-Port

Le très agité quartier Opéra englobe la zone de l’ancien port, parsemée aujourd’hui de bars et de restaurants. Idéal pour se nicher sur une terrasse à la fin de la journée et y regarder défiler les bateaux et les passants. Pour une meilleure vue, on monte au deuxième étage de l’Hôtel Bellevue. Depuis le balcon du bar, on embrasse le Vieux-Port et la Basilique Notre-Dame de la Garde. Si le beau temps est de la partie, le toit-terrasse de l’hôtel lowbudget Hermès est aussi une bonne option. Le gazon est artificiel mais la vue est imprenable.

Notre Dame de la Garde

N’hésitez pas à vous promener dans les rues qui entourent le port. Des restaurants comme l’Ourea, le Cédrat et le Sépia sont à conseiller si vous voulez vous plonger dans la gastronomie méditerranéenne. Le Sépia sert aussi des cocktails et des plats à partager au Julis, sa petite sœur installée au Jardin de la Colline Puget. Ce parc est l’un des plus anciens de Marseille, avec une vue cinq étoiles sur le port. La Basilique Notre-Dame de la Garde – le monument incontournable de Marseille – se trouve elle aussi dans un merveilleux endroit. Mais il faut d’abord grimper 45 minutes par le chemin le plus direct.

Notre Dame de la Garde

Jour 2: ancien & nouveau

Noailles

Dommage -ou heureusement-, qu’on ne puisse pas trimballer facilement un joli tapis africain avec soi en citytrip. En route vers le cours Saint-Louis, on passe devant les boutiques colorées de la rue d’Aubagne. Pour le petit-déjeuner, on s’arrête chez Pétrin Couchette. Pas de buffet de brunch foisonnant ici, mais un simple œuf à la coque et ses mouillettes du meilleur pain (fait maison). On peut aussi y prendre en journée un café, un lunch ou commander un pique-nique à emporter. Vous voulez vous aussi vous mettre aux fourneaux avec de bons ingrédients ? Alors direction le Marché des Capucins et les rues alentour pour des produits locaux et des épices parfumées.

Pour un lunch dans le quartier, on peut compter sur le Comptoir des Beaux-Arts et L’Epicerie l’Idéal. Ou sur la très appréciée Mercerie, elle aussi sur le cours Saint-Louis. Un peu plus loin, on peut se perdre dans les rayons de la Maison Empereur, une valeur sûre pour les ustensiles de cuisine depuis

1827. Mais on y trouve aussi des jouets old school, d’authentiques marinières, des vestes de travail de la bonne marque et bien sûr des savons de Marseille artisanaux et autres articles de droguerie.

La Canebière

Cinq Avenues & Belle de Mai

Sautez ensuite dans le tram de La Canebière jusqu’aux Cinq Avenues pour un voyage dans le temps. Au milieu des villas du 19e siècle s’étend le parc Longchamp, avec ses somptueux jardins et fontaines. L’opulent Palais Longchamp accueille le Musée des Beaux-Arts et un musée d’Histoire naturelle –pour un retour à nos cours de bio. Autrefois on pouvait aussi y visiter un zoo.

Palais Longchamp

D’ici il y a un petit quart d’heure de promenade jusqu’à La Friche la Belle de Mai, le hub artistique à côté de la gare Saint-Charles (encore une super vue, d’ailleurs). Le site de l’ancienne usine de tabac des Gitanes et des Gauloises a été transformé en un centre culturel de 8000 mètres carrés et offre un pendant contemporain à la pompe du parc Longchamp.

La friche la Belle de Mai

On y va pour son skatepark et ses nombreux graffitis, sa plaine de jeux et sa librairie artistique dotée d’un café, mais aussi pour son resto au tarif abordable (bar sur le toit avec vue panoramique ? check!). Mais c’est surtout un lieu populaire pour des festivals, des concerts, du cinéma en plein air gratuit et des expos d’art de pointe.

La friche la Belle de Mai

Notre-Dame du Mont

Notre-Dame du Mont était jadis un quartier un peu louche, qui a été mis en lumière ces dernières années par des touristes hipsters. Ici aussi on peut se régaler de street art, surtout dans les rues entre le cours Julien et la place Jean Jaurès. Sur ces deux places on peut en prime profiter de plusieurs marchés locaux, qui rendent ce quartier encore plus attractif. Le cours Julien est aussi connu pour ses nombreux cafés, bars et restaurants, qui peuvent charmer ou décevoir, selon les cas.

La Brasserie Communale se classe dans la première catégorie, en proposant une vaste carte de bières artisanales. Sa grande terrasse se prête idéalement à l’observation des allées et venues sur le cours Julien ou à la discussion avec les locaux. Cependant cuisine n’est pas ouverte en permanence mais les voisins du Cinéma et Bistrot La Baleine servent –en plus des films- de délicieux plats méditerranéens et vins nature.

Cours Julien, Notre-Dame du Mont