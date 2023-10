Amsterdam autrement: 15 adresses trendy d’une locale pour découvrir la Venise hollandaise

Après avoir longtemps habité à Amsterdam Est, la créatrice de sacs à main néerlandaise Elza Wandler s’est offert un appartement côté Ouest il y a deux ans. «C’est la partie la plus agréable de la ville, et où le mélange de cultures et de gastronomies est le plus riche.»

Par Natalie Helsen

Il y a deux ans, Elza Wandler a acheté une maison dans l’ouest d’Amsterdam avec son mari et COO de Wandler, Joost Doeswijk. A deux pas du Jordaan et du quartier des 9 Straatjes, «le coin le plus vivant et le plus savoureux». Quand on lui demande d’évoquer ses endroits préférés en ville, elle prévient: les adresses de mode seront peu nombreuses. «Chaque fois que j’entre dans une boutique de vêtements, je parcours les rayons en un rien de temps, avec l’œil concentré sur la façon dont une pièce a été fabriquée. C’est plus fort que moi.»

La créatrice explique que ces sept dernières années, Amsterdam est devenue plus internationale et luxueuse. Un second souffle. «Avant, si vous entriez dans un restaurant vers 21 heures, vous ne pouviez compter que sur un regard exaspéré de la part du chef. Et les rues étaient désertes. Aujourd’hui, on ne peut entrer nulle part sans réservation. Une effervescence chaleureuse comme je les aime.»

Petit conseil d’initié, louez un vélo ! Les Amstellodamois ne décrivent pas les distances en minutes de marche, mais en temps de vélo. Alors, faites comme eux et partez à la découverte de la ville en pédalant. «Cherchez un endroit avec des vélos rouges à l’extérieur, ils sont à louer. Vous pourrez vous déplacer partout en un clin d’œil.»

Son carnet d’adresses préférées

1. The Frozen Fountain pour un shopping design

Bien que le magasin vende aussi des produits italiens et autres, on y ressent vite la force du design. La propriétaire, Alouette Beekman, mise souvent sur de jeunes designers et s’est fait un nom grâce à sa vision excentrique. «C’est l’un des rares endroits où l’on retrouve des œuvres de Floris Wubben. Il imagine surtout des objets géants et hors de prix, mais quelques fois par an, Alouette vend certains de ses vases. Il faut alors être rapide!»



645, Prinsengracht, frozenfountain.com

2. Inez Stodel Jewellery, pour un bijou exceptionnel

Certes, les prix sont affolants. Mais avec sa collection exceptionnelle qui s’étend du XVIe siècle aux années 80, c’est à la fois une bijouterie et une galerie d’art. «Cette femme a vraiment du goût, même les pièces anciennes sont modernes», dit Elza à propos d’Inez Stodel, qui tient la boutique avec sa fille. «Je l’ai découverte sur Instagram, Depuis, j’y ai déjà emmené toutes mes copines.»



65, Nieuw Spiegelstraat, inezstodel.com

3. Toki, pour un bon matcha latte

Toki Un bar à café d’inspiration japonaise proposant de parfaits matcha latte et cappuccinos préparés par Jeff – «vrai fou de café» –, le tout accompagné de la cuisine de sa compagne Nana. «Ce sont deux amis à moi, qui ont aussi des goûts amusants en matière de décoration d’intérieur. Fun fact: le sac à main Wandler «Penelope» a été baptisé d’après leur fille.



15, Binnen Dommersstraat, toki-times.com

4. Stedelijk Museum Amsterdam, pour une bonne dose d’art moderne

Depuis plus de 100 ans, le Stedelijk Museum d’Amsterdam est un haut lieu de l’art moderne (et contemporain), de la peinture au mobilier et au graphisme. «La collection permanente comprend certaines de mes œuvres préférées du peintre néerlandais Willem De Kooning, dont l’utilisation de la couleur est une source d’inspiration à chaque fois.»



10, Museumplein, stedelijk.nl

5. Stifter Van Doesburg, pour spotter les artistes émergents

Un espace qui offre depuis 2001 une plate-forme aux artistes émergents, souvent féminins, en mettant l’accent sur une grande variété d’expressions, de la peinture à la performance. «C’était la galerie idéale pour accueillir PAWS, notre première exposition éphémère avec l’artiste David Surman.»



90, Elandsstraat, stigtervandoesburg.com

6. A.P. Bloem, pour un joli bouquet de fleurs

A.P. Bloem «Hortensias, œillets, tournesols… Comme ma grand-mère, je suis passionnée de fleurs: pour moi, il n’y a pas de maison sans elles. J’aime composer et, ici, je me fais plaisir. Le bouquet floral inspiré des Vieux Maîtres et les plantes valent le détour, même si vous n’avez pas d’idée d’achat précise.»



151, Kerkstraat, apbloem.nl

7. Salon Heleen Hülsmann, pour des vêtements de créateurs à prix d’or

Bien qu’Amsterdam soit devenue plus internationale, Elza Wandler reste sur sa faim côté mode. Petite exception: Heleen Hülsmann. «Elle ne vend que de la mode d’occasion, le plus souvent des collections récentes et parfois vintage. On n’y trouve que des vêtements de créateurs comme Jacquemus et Dries Van Noten. J’apporte souvent des vêtements moi-même, mais je ressors à chaque fois avec quelque chose de nouveau.»



18, Jacob Obrechtstraat, salonheleenhulsmann.nl

8. In de Jordaan, pour une coupe digne des plus grands

Avec sa musique folklorique néerlandaise, son papier peint vintage et ses imprimés léopard, ce coiffeur évoque une caravane hollandaise. «Mais Siko van Berkel est le meilleur coiffeur d’Amsterdam. Il a participé aux plus grands défilés de mode avant de se mettre à son compte avec Lorin Versteeg, la meilleure coloriste de la ville.»



5w1, Elandsgracht, kapsalonindejordaan.nl

9. Skins Conservatorium Hotel, pour se chouchouter

Si, comme Elza Wandler, vous aimez les parfums et la beauté, c’est un véritable lieu de pèlerinage. Cette boutique possède plusieurs succursales, dont une à Gand, mais celle d’Amsterdam-Zuid a ce petit plus historique. Elle se trouve dans le luxueux Conservatorium Hotel, qui a emménagé dans l’imposant bâtiment qui abritait autrefois le siège de la Rijkspostspaarbank. «Il est possible de réserver un massage dans le centre wellness sans être client de l’hôtel. Le sauna et la piscine valent également le détour.»



27, Van Baerlestraat, skins.nl et conservatoriumhotel.com

10. Renessence, pour un soin high-tech

L’Oxygen Hydroxy Therapy, traitement revigorant dans une cuve d’oxygène et d’hydrogène, est l’une des options high-tech de ce studio de bien-être. «J’y ai offert une séance de cryothérapie de trois minutes à -110 °C à mon partenaire… qui a dû retirer son anneau de nez pour des raisons de sécurité.» D’autres couples trouveront la cabine de flottaison sensorielle ou le sauna plus romantiques.



520, George Gershwinlaan, renessence.com

11. Pazzi, pour une vraie pizza au feu de bois

Les pizzaiolos de cette pizzeria au feu de bois qui compte plusieurs succursales à Amsterdam suivent une recette de pâte ancestrale. A moins de cinq minutes à vélo du bureau de Wandler, l’enseigne d’Oud-West est l’une des préférées de l’équipe. «Notre stagiaire est napolitain et approuve», explique Elza.



93, De Clercqstraat, pazziamsterdam.nl

12. La Fiorita, pour les fans de cuisine italienne

Formé dans la cuisine de De School, une institution pour les amoureux d’art et de fête, Thor Lunstroo dirige ce restaurant italien moderne avec toutes les touches classiques nécessaires: nappes blanches et couverts en argent. «C’est mon adresse préférée. On n’y sert pas de pâtes, mais des plats à base de poisson frais et des vins délicieux. C’est si savoureux qu’il faut réserver.»



12H, Tweede Tuindwarsstraat, lafiorita.nl

13. Kanaal, pour faire la fête et manger un bout

Un espace interdisciplinaire mélangeant art, restaurant, bar à cocktails et à vins (naturels), avec une discothèque proposant du reggaeton, du dancehall et du hip-hop. «Tout est délicieux, et lorsqu’une fête est prévue après le dîner, on retrouve la simplicité de la foule cool, discrète et créative d’Amsterdam.»



1, Beursstraat, kanaal40.tv

14. Buffet van Odette, pour un lunch gourmand sur le pouce

C’est moins un buffet qu’un restaurant qui, malgré son emplacement à deux pas du Rijksmuseum, reste assez peu fréquenté. «La cuisine d’Odette Rigterink est directe, et ça me plaît. On y déguste des salades fraîches ou des omelettes avec de la truffe ou du fromage. C’est très simple, mais c’est vraiment exquis.» Le tout dans un intérieur blanc et délicat, des moulures classiques et des chaises en bois foncé. L’endroit idéal pour déjeuner.



598, Prinsengracht, buffet-amsterdam.nl

15. Dignita Hoftuin, pour sa magnifique terrasse cachée

Un petit restaurant décontracté avec un menu sain. «L’un des établissements dispose d’une grande cour-jardin où l’on oublie qu’on est en ville. Parfait pour un délicieux petit-déjeuner ou un lunch agréable avec œufs pochés, fried smash potatoes.»



18a, Nieuwe Herengracht, eatwelldogood.nl

