Les 10 meilleures villes pour votre prochain citytrip, selon le Lonely Planet

Chaque mois d’octobre, le verdict tombe : les dix meilleures villes, régions et pays que vous devez vraiment explorer maintenant. Il y a encore quelques destinations à proximité, juste à temps pour planifier votre prochain voyage en ville.

Chaque année, c’est désormais une tradition, la plateforme du fameux guide Lonely Planet compile les meilleures destinations de voyage à envisager selon elle.

Dans un second temps, des experts, au sein du guide mais aussi indépendants, se plongent dans cette liste, pour établir un classement plus restreint de villes, de régions et de pays qui valent particulièrement le voyage l’année porchaine.

Ainsi, Fribourg, Dublin, Florence et Nicosie peuvent d’ores et déjà être ajoutés à la liste de vos futurs citytrips en Europe.

Les pays européens qui se sont classés parmi les dix premiers sont la Norvège et la Slovénie.

Autres destinations à proximité: la côte du Kent (Angleterre), la Bourgogne (France) et le Vestfirðir (fjords de l’Ouest) en Islande.

Quant aux villes à travers le monde, idéales pour entreprendre un citytrip en 2023, en voici le top 10 :

1. Auckland, Nouvelle-Zélande

2. Taipei, Taïwan

3. Fribourg, Allemagne

4. Atlanta, États-Unis

5. Lagos, Nigéria

6. Nicosie (Lefkosia), Chypre

7. Dublin, Irlande

8. Mérida, Mexique

9. Florence, Italie

10. Gyeongju, Corée du Sud