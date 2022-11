Les villes d’Europe les moins chères sur place, lors d’un citytrip

Boire un café, ou une bière, dîner, aller au musée… Compte tenu de l’inflation galopante dans certains pays de l’Europe de l’est, cette région du vieux continent n’est plus prescrite comme le bon plan pour un city break à moindre coût. D’autres, plus au sud, affichent un budget plus abordable. Voici le classement.

Quand on organise un week-end prolongé en Europe, il ne faut pas seulement juger des prix des vols ou du train et de l’hébergement pour concevoir son budget. La réalité financière sur place sera d’autant plus proche de ses calculs si on intègre aussi le coût d’un expresso, d’une pinte, d’un dîner au restaurant, mais aussi d’une carte touristique pour visiter les musées, d’une autre pour monter dans un bus panoramique ou encore le transfert pour retourner à l’aéroport.

Ce sont justement les postes de dépenses qu’intègre le baromètre des bureaux de poste britanniques (Post Office) qui repère chaque année les destinations européennes les moins chères, sur la base des villes les plus sollicitées par les touristes du royaume.

Athènes en tête

Alors que les Grecs sont descendus dans la rue il y a quelques jours afin de protester contre une vie devenue trop chère, sous l’effet d’une inflation se situant entre 10 et 12%, Athènes s’impose en tête de ce classement comme le city break européen offrant le meilleur rapport qualité/prix pour cet automne. Deux nuits dans un hôtel trois étoiles ne coûte que 89 livres (103 euros), contre 225 livres à Paris (260 euros), où les prix tous postes de dépenses confondus ont bondi de 25% par rapport à l’année dernière.

Si le budget du voyage ne prend pas en compte le coût du transport, ce classement révèle tout de même que les dépenses sur place dans la capitale grecque ne seront limitées qu’à 207,18 livres (environ 238 euros), sur la base de douze produits et services généralement achetés par les touristes (relevés dans vingt destinations européennes). Athènes ne constitue pas une exception : Lisbonne est en effet deuxième du classement, avec un budget estimé à 218,03 livres (environ 251 euros).

Si Cracovie, en Pologne (3e) et Riga en Lettonie (4e) représentent l’Europe de l’est dans le haut de ce baromètre, aucune autre destination de cette région géographique – pourtant prescrite pour passer des vacances à moindre coût depuis de nombreuses années, n’apparaît dans le top dix.

Les pays baltes subissent depuis plusieurs mois l’une des inflations les plus alarmantes de l’Union européenne, au-delà de 20% selon les mois. En Estonie par exemple, les prix ont flambé de 25,4% en août dernier, soit six fois plus rapidement qu’en France.

Riga, en Lettonie



Dans ce baromètre, on peut juger les effets de ce contexte économique extrêmement tendue pour la population en Lettonie: à Riga, une tasse de café coûte 2,34 livres (environ 2,70 euros), quand la même boisson affiche 2,16 livres (environ 2,50 euros) à Venise, l’une des destinations les plus coûteuses du classement.

Pour autant, il ne faut pas faire de raccourci en imaginant les pays d’Europe de l’est trop chers pour y passer un city break. Les attractions touristiques sont par exemple très bon marché. A Riga, un ticket pour entrer dans une galerie d’art ne coûte que 2,60 livres (environ trois euros). A Cracovie, un pass pour visiter des monuments historiques n’est qu’à 4,71 livres (environ 5,50 euros).



Le top 3 des villes les plus chères pour un citytrip

Pour information, en bas de ce classement se trouvent les city breaks les plus onéreux : Amsterdam est lanterne rouge, avec un budget évalué à 592,79 livres (683,30 euros), derrière successivement Venise (19e) et Copenhague (18e).

Top 10 des villes de la moins chère à la plus chère sur place, pour un citytrip

1- Athènes, Grèce

2 – Lisbonne, Portugal

3 – Cracovie, Pologne

4 – Riga, Lituanie

5 – Budapest, Hongrie

6 – Prague, République tchèque

7 – Madrid, Espagne

8 – Berlin, Allemagne

9 – Dubrovnik, Croatie

10 – Rome, Italie