Parcs, boutiques, restaurants: les bons plans pour se mettre au vert à Paris

En 2030, Paris devra être la métropole la plus green du monde, a décidé la maire, Anne Hidalgo. L’avenir nous dira si cette promesse sera honorée, mais on assiste d’ores et déjà à un verdissage tous azimuts, comme en témoignent un bois de dix mètres de largeur et un bar reggae végan.

Des artères autrefois très fréquentées telles que la rue de Rivoli sont, depuis la pandémie, presque entièrement réservées aux cyclistes. Paris compte à présent un millier de kilomètres de pistes cyclables, dont plusieurs vélos-boulevards qui traversent la ville. Et le réseau est en expansion.

En grande partie interdits aux véhicules, les quais de la Seine sont, eux, dotés de fontaines à eau high-tech gratuites – «L’eau de Paris», plate ou pétillante – ainsi que de stations de fitness et d’innombrables terrasses de cafés. Lors des jeux Olympiques de 2024, si la qualité de l’eau le permet, il sera possible de se baigner dans la Seine – le premier test du triathlon dans le fleuve a eu lieu en août. Et à partir de 2025, grâce à l’investissement de plus d’un milliard d’euros en vue de l’assainissement du cours d’eau, le plongeon sera permis à tout un chacun sur quatre sites de baignade.

Le parvis de la cathédrale Notre-Dame, partiellement ravagée par les flammes en 2019, est, lui, en cours de réaménagement par l’architecte-paysagiste belge Bas Smets. Les arbres et l’eau offriront un microclimat rafraîchissant, appréciable en été. Quant aux Champs-Elysées, ils se réinventent avec davantage d’arbres et de buissons, moins de bandes de circulation pour les voitures, et des pistes cyclables séparées. Du mobilier durable et uniforme conçu par le designer belge Ramy Fischler embellira les terrasses.

Dès l’année prochaine, Paris devrait également devenir la capitale de la mode durable, un projet porté par le collectif Paris Good Fashion et soutenu par l’industrie.

SE BALADER À PARIS

Jardin des Archives Nationales

Puisque l’espace de construction parisien est pratiquement saturé, il est rare que de nouveaux parcs soient aménagés. Toutefois, il arrive qu’un petit espace vert, nouveau ou redécouvert, voie le jour sur un terrain désaffecté ou dans une cour intérieure. C’est le cas du récent Jardin Truillot, situé dans le XIe arrondissement, et du bien plus classique Jardin des Archives Nationales, un ensemble de jardins et de petites cours au cœur du Marais, rendu accessible aux visiteurs depuis un an seulement. C’est un havre de paix «secret» dans ce quartier commercial très fréquenté, peut-être en raison de son entrée difficile à trouver.

60, rue des Francs-Bourgeois.

Jardin d’Agronomie Tropicale

Paris est dotée de deux bois: le Bois de Boulogne, à l’ouest, où se trouve la Fondation Louis Vuitton, et le Bois de Vincennes, à l’est, qui abrite un zoo, un arboretum et même un espace naturiste. Mais le lieu le plus animé est le Jardin d’Agronomie Tropicale, à deux pas de la station de RER Nogent-sur-Marne. C’est là que l’Exposition coloniale s’est tenue en 1907, avec des pavillons de styles africain et asiatique. Ensuite, le site a été fermé au public et a rouvert en 2006. On peut s’y balader au milieu de vestiges et d’une flore hors du commun.

45, avenue de la Belle Gabrielle.

Promenade plantée

La Coulée verte René-Dumont est un parc linéaire aménagé sur le site de l’ancienne voie ferroviaire entre la place de la Bastille et la commune de Verneuil-l’Etang. Le premier tronçon de la «promenade plantée», aménagé sur un viaduc, a été inauguré en 1993, soit plus de quinze ans avant la High Line de New York, qui en a copié le concept. Aujourd’hui, ce tracé, qui comporte des ponts et des tunnels, est long de presque cinq kilomètres. Il existe d’autres endroits à Paris où d’anciennes lignes ferroviaires ont été transformées en parcs. Ainsi, la Petite Ceinture du XVIe, parallèle au boulevard de Montmorency, beaucoup plus courte et moins connue, est un bois d’un kilomètre de long et de dix mètres de large, un canyon linéaire où l’on se ressource, loin de l’agitation de la ville.

Promenade plantée, 1, Coulée verte René-Dumont ; Petite Ceinture du XVIe, 32, boulevard de Montmorency.

Pistes cyclables

Si, en règle générale, les pistes cyclables parisiennes servent surtout à se rendre d’un point A à un point B le plus rapidement possible, les cyclistes du dimanche apprécieront une agréable balade le long de l’eau.

Option 1: traverser le Canal Saint-Martin et le Parc de la Villette, sous le périphérique, et continuer jusqu’à la commune de Pantin. Arrêt à Dock B, un restaurant prisé, niché dans les entrepôts des Magasins Généraux, joliment restaurés. Il propose de délicieuses pizzas. Ensuite, faire demi-tour ou poursuivre son chemin, car le Canal de l’Ourcq est long de cent kilomètres.

Lire aussi: Découvrir Paris par la marge: on a randonné sur le GR75

Option 2: longer la Seine vers l’est jusqu’à Charenton-le-Pont, où la rivière conflue avec la Marne. De là, on peut faire presque tout le tour des guinguettes des bords de Marne et regagner Paris en traversant le Bois de Vincennes.

SE LOGER

MOB Hotel

Cet établissement situé au milieu des puces de Saint-Ouen est la preuve que le secteur hôtelier se verdit lui aussi. Les fondateurs des lieux investissent une partie de leurs bénéfices dans des projets sociaux, par exemple dans un potager ouvert aux riverains. Le restaurant ne sert que des plats locaux, des aliments de saison et pas de viande rouge. Les déchets sont recyclés ou compostés. Le MOB est un agréable hôtel design branché, mais aussi confortable et abordable, avec piscine, à environ un quart d’heure en métro du centre de Paris.

MOB Hotel. © sdp / ALDO PAREDES

6, rue Gambetta, mobhotel.com

SHOPPER

Go for Good

Ce label désigne une sélection des produits les plus durables, locaux et/ou éthiques du puissant groupe Galeries Lafayette: mode, beauté, déco, bijoux et nourriture de marques établies, mais aussi de griffes plus petites ou indépendantes, par exemple les sneakers belges de Rombaut et Viron. A présent, presque 800 produits en font partie. La gamme est disponible dans les trois implantations parisiennes de l’enseigne et chez BHV Marais.

A préciser: au troisième étage de l’adresse historique du boulevard Haussmann, la Galerie a récemment ouvert (RE-)Store, avec une série de points de vente d’articles vintage et la «Droguerie du Good», qui offre un vaste choix labellisé Go For Good.

Dock B. © INSTAGRAM / @DOCKBPANTIN

40, boulevard Haussmann, goforgood.com

What The Flower

What The Flower. © INSTAGRAM / @WHATTHEFLOWER_PARIS

Ce «concept store végétal» propose des coupes de cheveux et des colorations à base d’ingrédients naturels, éthiques et écoresponsables. On peut aussi y acheter une plante d’intérieur. Les cheveux coupés sont recyclés par une organisation spécialisée, Fake Hair Don’t Care.

35, rue du Chemin Vert, shop.whattheflower.com

La Caserne

La Caserne. © sdp / LACASERNEPARIS.COM

Située dans une ancienne caserne de pompiers, La Caserne est le principal accélérateur de transition écologique et sociétale de la filière mode et luxe sur notre continent. Ce complexe est le siège de jeunes entreprises et des bibliothèques textiles de Woolmark et Nona Source, qui vend des excédents de tissus et de cuirs de maisons de luxe, sur rendez-vous. Mais cet imposant bâtiment abrite aussi une filiale du concept store L’Exception, qui offre une vaste sélection de marques de mode et d’accessoires durables fabriqués en Europe.

12, rue Philippe de Girard, lacaserneparis.com

Safe Urban Concept

Située dans le Haut-Marais, l’enseigne propose essentiellement des marques locales et engagées: mode inclusive, cosmétiques naturels et accessoires durables. La boutique comporte un café, un espace d’expo et un studio de tatouage.

11, rue Commines, safe-urban.com

BIS Boutique Solidaire

Envie de mode de seconde main? Il y a l’embarras du choix, de 7e Ciel, où tout un étage est consacré au vintage de luxe (avec un magnifique café en toiture) dans l’immeuble du Printemps, à la plus vieille chaîne de seconde main de Paris, Guerrisol, qui a ouvert ces derniers mois des boutiques avenue de l’Opéra et rue de Rivoli. Notre adresse préférée est BIS Boutique Solidaire, un projet social étalé sur trois lieux dans la capitale. Elle propose une sélection assez limitée et éclectique, agrémentée chaque jour, des prix compétitifs, des articles en parfait état dans des boutiques qui n’ont rien à envier aux enseignes de luxe.

7, boulevard du Temple et deux autres adresses, bisboutiquesolidaire.fr

Les Puces de Saint-Ouen

Parmi les grands marchés aux puces de Paris, Saint-Ouen est le plus connu. C’est une véritable ville qui comporte plusieurs marchés, souvent dédiés à des articles spécifiques, du mobilier Art déco aux stocks américains où l’on trouve de vieux uniformes. Le spot Instagram? Au rez du Marché Dauphine, la Futuro House orange flashy de l’architecte Matti Suuronen (1968). Une petite soif? Rendez-vous au Noir Café, qui torréfie sur place.

132-140, rue des Rosiers, marche-dauphine.com et noircoffeeshop.com

MANGER & BOIRE

Le Perchoir

Le Perchoir Porte de Versailles. © sdp / Jerome Galland

La plus grande ferme urbaine de Paris se trouve en toiture du pavillon 6 du Parc des Expositions, porte de Versailles. Le Perchoir y a ouvert un intrigant restaurant au milieu des champignons et autres légumes. Ce pionnier parisien des bars suspendus dispose d’une dizaine d’autres adresses dans et autour de la ville, dont un bar pop-up dans le faîte de la Gare de l’Est, ouvert jusqu’à fin septembre.

leperchoir.fr

Ground Control

La société ferroviaire SNCF transforme régulièrement ses bâtiments et terrains désaffectés pour accueillir des pop-up branchés. Ground Control s’est déjà installé en différents lieux. Il a récemment investi un complexe industriel près de la Gare de Lyon. On y trouve des food trucks et des bars, une librairie, une boutique de seconde main et un magasin de disques entre autres. Des projections de films et des «club nights» y sont aussi organisées.

81, rue du Charolais, 75012 Paris, groundcontrolparis.com

Maisie Café

Fondé par un pro de la communication dans la mode de luxe, l’endroit est une référence pour les snacks végans, les sans gluten et les jus pressés à froid. De temps en temps, on peut y suivre un cours de yoga ou une master class sur la cuisine végane.

32, rue du Monthabor, 75001 Paris, maisiecafe.com

Jah Jah

Jah Jah. © INSTAGRAM / @JAHJAHPARIS

Ouvert par le créateur Daqui Gomis et la cheffe Coralie Kory, ce restaurant dédié au «food & sound» afro-végan compte parmi les adresses les plus branchées de Paris. Ses patrons ont aussi prévu un club de randonnée inclusif, Jahiking, qui organise des virées dans les bois en banlieue parisienne et au-delà.

11, rue des Petites Ecuries, @jahjahparis

Iné

Lors de la Fashion Week, Sarah Ueta et sa petite équipe assurent la restauration de plusieurs des principaux labels de mode participants. Au printemps dernier, elle a ouvert son propre restaurant, Iné, spécialisé dans les bentos japonais typiques, dont une succulente version végane.

29, rue d’Enghien, ineaparis.com

Mater

Mater. © sdp

C’est le nouveau restaurant de la fondation dédiée à l’art, Lafayette Anticipations, située au cœur du Marais, dans un immeuble rénové par Rem Koolhaas et dirigé par le chef en résidence Adrien Deliere. Le café est minutieusement sélectionné par Plural, une entreprise indépendante spécialisée. Plusieurs variétés de thés du label Artéfact y sont aussi proposées, ainsi qu’une carte de vins nature.

9, rue du Plâtre, lafayetteanticipations.com

Dreamin Man

Dreamin Man. © INSTAGRAM / @DREAMINMAN_PARIS

Le café le plus cool de Paris, et peut-être aussi le meilleur, est exploité par le couple japonais Yuichiro et Yui. Implanté près du Cirque d’Hiver, il compte depuis peu une filiale au sein de la prestigieuse boutique de vêtements The Broken Arm. Son café provient du torréfacteur danois Prolog ; les cookies sont faits maison.

140, rue Amelot (et 12, rue Perrée), @dreaminman_paris

Découvrir notre CARTE et notre GUIDE pour un citytrip à Paris: tous nos bons plans boutiques, restaurants, bars et adresses en plein air