Parce qu’il n’y a rien de tel qu’un chouette logement pour rendre un week-end encore plus agréable, Le Vif Weekend teste régulièrement hôtels, chambres d’hôtes et autres lieux de séjour intéressants à maximum trois heures de Bruxelles. À l’image de Düsseldorf, où on jette l’ancre au Viva Riverside Altstadt, un bateau amarré en plein centre.

Où ? Sur le Rhin, en bordure de l’Altstadt de Düsseldorf, haut-lieu culturel et QG de la fête et du shopping.

Style : Un « hôtel sur l’eau » qui offre un point de chute insolite pour un citytrip.

Idéal pour : Les couples, surtout les fans d’art, qui seront ici comme des poissons dans l’eau grâce à la proximité avec le quartier des musées.

Site web : viva-riverside.city

On y va pour quoi ?

Suffisamment proche (1h30 de Liège, 2h de Bruxelles) de la Belgique pour être la destination parfaite pour un citytrip d’une nuit, Düsseldorf semble pourtant en être à des années lumières, offrant ainsi un dépaysement total de ses gratte-ciels aux faux airs de métropole américaine à son Little Tokyo pas si petit que ça, où on se perd in translation en se pensant au Japon.

Berceau de la musique électronique européenne (Kraftwerk! DAF! Neu!), la ville a aussi vu naître le poète Heinrich Heine, le cinéaste Wim Wenders et la top Claudia Schiffer. Un palmarès éclectique, qui fait écho aux personnalités multiples de la 7e plus grande ville d’Allemagne: tantôt cultivée, avec pléthore de musées dont le Kunstsammlung (à deux pas du Viva Riverside), l’excellent Kunstpalast, fraîchement rénové, ou encore le Goethe Museum, Düsseldorf est aussi une mecque mode, les plus grandes enseignes couture étant rassemblées sur la Königsallee, équivalent local des Champs Élysées.

Sexy et électrique, elle se prête à merveille à un week-end en couple, mais est aussi idéale pour une échappée en famille, chaque coin de rue accueillant une source de fascination potentielle pour les petits.

Ambiance futuriste au Medienhafen – Unsplash (Louis Droeger)

L’histoire des lieux

Derrière le nom Viva Riverside, on retrouve deux leaders du marché des croisières, Regis Hotelschiff et Crossgates, qui ont décidé d’unir leurs forces et plus de 40 ans d’expérience combinée pour offrir une expérience toujours plus qualitative aux voyageurs. Présente à Düsseldorf mais aussi à Cologne, leur flotte d’hôtels sur l’eau accueille les voyageurs d’une nuit ou de plusieurs jours, ainsi que les entreprises, qui peuvent les louer pour y organiser événements et séminaires.

Nos premières impressions

Moquette rouge et or, boutique dans le lobby surplombé d’un lustre aux pampilles scintillantes… Pour les mordus de la ville que nous sommes, habitués à séjourner toutes les quatre à six semaines entre Little Tokyo et Flingern, réponse locale à Brooklyn, l’ambiance du Viva Riverside Altstadt est décidément moins branchée. Mais en ce jour de janvier aux températures négatives, où la ville est recouverte d’un manteau de neige, elle est aussi drôlement réconfortante.

Confortable, d’une élégance discrète, il règne à l’intérieur du bateau une ambiance feutrée des plus agréables, comme une soupape de décompression après toutes les sollicitations de la ville. L’équipe, accueillante et chaleureuse, contribue grandement au plaisir de séjourner sur l’eau.

L’intérieur

Avec ses 88 cabines, le Viva Riverside peut loger jusqu’à 176 passagers. Les suites du pont Diamant et du pont Rubis sont équipées de balcons à la française, dont les portes coulissantes en verre allant du sol au plafond offrent une vue panoramique sur les rives du fleuve et le panorama avoisinant. Moquette, boiseries, lustres rutilants, dégradés de crème rehaussés de rouge et doré: c’est une certaine idée du chic à la française qu’on retrouve ici, et le résultat est réussi.

Les chambres

Elle a beau être compacte, notre cabine n’est pas claustro’ pour autant, et sa porte-fenêtre permet non seulement de rendre la chambre lumineuse et agréable, mais aussi d’admirer le flot du Rhin, berçant et hypnotique. Bonne surprise: la chambre est non seulement pourvue de tout le nécessaire pour se faire une tasse de café ou de thé, mais aussi d’un frigo, fait rare dans la plupart des hôtels de nos jours.

La douche à effet pluie agrémentée de produits L’Occitane est un régal après une journée passée à arpenter la ville, mais si vous avez de longues jambes, sachez qu’il vous faudra manoeuvrer pour utiliser les toilettes de la chambre… Qu’à cela ne tienne, celles qui sont installées dans les espaces publics du bateau sont, elles, bien plus spacieuses.

Mention pour la literie, ultra confortable, ainsi que pour le mini coin salon, duquel on admire le paysage jusqu’à avoir l’impression que le bateau bouge tant l’eau est agitée… Et pourtant, malgré un cas sévère de mal de mer, aucun roulis, pas le moindre mouvement: cet « hôtel sur l’eau » tient sa promesse et ne fait pas plus tanguer les estomacs mal accrochés que s’il avait de solides fondations en béton.

Côté restauration

Le bateau possède son propre restaurant, qui sert une cuisine intercontinentale où l’on retrouve notamment des « pizzas bretzel » à la carte. Lors de notre visite, un samedi soir, il était rempli de familles dont les enfants savouraient visiblement l’opportunité de manger sur l’eau. Düsseldorf étant une ville qui célèbre la gourmandise, il serait toutefois presque dommage de dîner à bord plutôt que de s’attabler à un des nombreux établissements locaux sexy à souhait, voire même, de faire un tour au marché de la Carlsplatz, où échoppes de produits ultra frais côtoient comptoirs de street food tous plus tentants les uns que les autres.

Au petit-déjeuner, par contre, c’est avec un plaisir non dissimulé qu’on embarque pour un tour du généreux buffet du Viva Riverside. Viennoiseries, fruits frais, assortiment de jus, charcuteries et fromages, saumon fumé accompagné d’un bar à garnitures, bacon et oeufs cuits à la perfection, mais aussi omelettes à la demande et bulles à volonté: on ne boude pas son plaisir. Et on n’oublie pas de garder un peu d’appétit pour une portion de semolina chaude, servie à table sur commande et über gourmande.

Offres et services

Salle de gym, salon de massage, de coiffure ou encore dédié au soin des ongles, bain à remous sur le pont supérieur, bistro… Le MS Emily Brontë, du nom du bateau qui accueille le Viva Riverside Altstadt, a beau avoir des proportions tout ce qu’il y a de plus raisonnables, à mille lieues de certains mastodontes de croisière, il s’enorgueillit toutefois de posséder tous les conforts modernes qu’on peut attendre de la part d’un hôtel de standing.

A faire dans les parages

À deux pas du bateau, cap sur le Kunstsammlung, son impressionnante collection, mais aussi sa librairie, ouverte le dimanche comme le musée, et qui mérite tout autant une visite. Ainsi amarrés en plein coeur de l’Altstadt, on ne rate pas l’occasion de l’explorer, ses bars à l’ambiance survoltée faisant place en journée à un quartier shopping prisé, où les petites boutiques voisinent avec des tables réputées. À commencer par la Fischhaus, qui sert aux gourmands le meilleur de la mer depuis plus de 100 ans. Les moules, pêchées au large de l’île de Sylt, sont exquises, et achèvent de compléter l’illusion iodée amorcée dès l’arrivée en cabine.

Balade en bord de Rhin – Unsplash (Yusuf Evli)

Pour prendre le pouls de la ville (ou digérer l’un ou l’autre délice) on marche le long de l’eau jusqu’au MedienHafen, quartier des médias à l’architecture futuriste et aux buildings signés Getty. Et même s’il est un peu plus éloigné du bateau, on ne rate pas une visite au quartier de Little Tokyo, incontournable et unique en Europe puisque c’est ici qu’on retrouve la plus grande communauté japonaise du continent.

Les +



– L’ambiance feutrée et confortable

– Le petit-déjeuner, copieux et savoureux

– Le personnel, aimable et accueillant

– La literie, propice à un sommeil des plus réparateurs



Les –



– Contraintes de place oblige, les salles de bains sont un peu étroites