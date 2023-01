8 destinations incontournables pour les fans de fromage

Et si les voyages n’étaient pas uniquement déterminées par la météo, le timing ou la proximité mais bien, aussi, par l’appétit? Par exemple, en mettant le cap sur ces huit destinations incontournables pour les fans de fromage.

Lesquels peuvent, certes, trouver leur bonheur à peu près partout dans le monde, la fabrication de fromage étant pratiquée d’une manière ou d’une autre dans presque tous les pays. Mais pourquoi se contenter de grignoter l’un ou l’autre délice lacté entre deux visites quand ils peuvent être la star du voyage et faire l’objet de la visite?

La preuve en 8 destinations pour en faire tout un fromage

Londres (Angleterre)

Et plus précisément, le Pick&Cheese, un restaurant qui a eu la délicieuse idée d’adapter la formule des convoyeurs à sushis aux fromages, qui défilent sous le nez de dîneurs ravis qui n’ont plus qu’à se servir.

Lors de votre visite au Royaume-Uni, ne manquez pas un passage par Homage2Fromage, un concept originaire de Leeds mais désormais présent aussi à Manchester et Sheffield, où la formule est cheese à volonté.

Bon plan: les deux enseignes font la part belle aux créations britanniques, moins connues sous nos latitudes mais tout aussi délicieuses et dignes d’une dégustation en bonne et due forme.

View this post on Instagram A post shared by Homage2Fromage (@homage2fromageuk)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Cheddar (Angleterre)

Comme son nom l’indique, c’est dans ce village pittoresque à souhait qu’est né le fromage éponyme, à savourer après une visite des caves d’affinage originelles et de la Cheddar Gorge Cheese Company, pour voir comment ce délice à pâte dure est préparé.

View this post on Instagram A post shared by Cheddar Gorge Cheese Company (@cheddargorgecheeseco)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Parme (Italie)

Soit le berceau du parmesan (et du jambon éponyme) mais aussi une ville universitaire bouillonnante, à l’architecture romane impressionnante et au goût revendiqué pour la musique classique. Ou comment combiner culture, gastronomie et dépaysement en un voyage seulement.

View this post on Instagram A post shared by Parmigiano Reggiano (@parmigianoreggiano)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Roquefort-sur-Soulzon (France)

C’est en plein coeur de l’Aveyron, en Occitanie, que les inconditionnels de ce délice à la fois doux et corsé viennent lui rendre hommage et profiter au passage des jolies balades et découvertes à faire dans ce village perdu en pleine nature.

View this post on Instagram A post shared by Luxury Hotel Barge Cruises (@toujoursfrancetours)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Camembert (France)

Et si la perspective de manger du bleu vous rend vert, vous pouvez toujours mettre le cap sur la Normandie et le charmant village de Camembert, où, vous l’aurez deviné, on ne produit pas de l’Epoisses.

View this post on Instagram A post shared by 💚🐄🌺🏡🧀💚 (@charmant.pays.d.auge)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gruyères (Suisse)

Ici aussi, les papilles frétillent à la simple mention du nom de la destination. Laquelle est non seulement idéale pour savourer le Gruyères dans les meilleures conditions possibles, mais aussi un point de départ parfait pour partir en exploration des Préalpes et du mélange de nature et architecture pittoresque qui ont contribué à la renommée du canton de Fribourg.

View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐮𝐝𝐫𝐞𝐲 (@audrey.wlg)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Amsterdam (Pays-Bas)

Bien sûr, les canaux, les façades photogéniques à souhait, les boutiques branchées… Mais aussi le Musée du Fromage, où on s’informe sur sa gourmandise préférée avant de la déguster en toute connaissance de cause (et de secrets de fabrication) une fois l’appétit ouvert par la visite.

View this post on Instagram A post shared by Leah Hardin (@ladylele14)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Gouda (Pays-Bas)

Et tant que vous êtes de l’autre côté de la frontière, ne manquez pas une visite à Gouda, où vous n’aurez aucun mérite à deviner la spécialité locale, mais où vous ne démériterez pas pour autant face à une assiette de dégustation de ses délicieuses variations. Smakelijk eten!

View this post on Instagram A post shared by VisitGouda (@visitgouda)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Encore faim?

– Les 8 règles à suivre pour un plateau de fromages réussi

– Le Brésil, l’autre pays du fromage d’excellence

– On a testé 8 fromages végans