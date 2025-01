Un week-end à Rome? Voici nos meilleures adresses gourmandes pour découvrir la Ville Éternelle

Entre plaisirs des yeux ou des papilles, pas besoin de choisir, la Ville éternelle a tout cela à offrir. Voici nos adresses coups de cœur à découvrir le temps d’une escapade. Par Dieter Moeyaert

Pourquoi partir maintenant?

En 2025, Rome sera davantage fréquentée en raison de l’Année Jubilaire, une période sacrée pour l’Eglise catholique. Si vous prévoyez un voyage, mieux vaut partir durant les mois d’hiver.

Nos meilleures adresses pour goûter à la vie romaine

Pour vivre comme de véritables Romains, on a rassemblé quelques conseils en or ainsi que des bonnes adresses où s’attabler.

Pâtes et compagnie

Sept jours sur sept de pâtes? Une habitude normale à Rome. Les Quatre Saintes Variétés sont: la carbonara; l’all’Amatriciana, avec jaune d’œuf, guanciale, sauce tomate et fromage pecorino; la cacio e pepe («fromage et poivre»), avec du fromage de brebis onctueux; et la gricia, ancêtre de l’all’Amatriciana, préparée de manière similaire, mais sans sauce tomate.

Nous avons savouré un cacio e pepe à la truffe noire chez Cipasso, sur la place de Florence (Piazza Firenze). Vous êtes également bien placé pour prendre un apéritif chez Obicà (célèbre pour sa mozzarella de bufflonne) et une gelato pistache-banane chez Giolitti, une institution romaine qui régale les amateurs de glace depuis 1910.

Autres adresses recommandées pour les pâtes: Armando al Pantheon, L’Arcangelo et Trilussa.

Pizza et street food

La «pizza», ultime street food romaine, ne se présente pas sous sa forme ronde habituelle, mais en taglio: des «tuiles» découpées aux ciseaux dans des pizzas rectangulaires. Bonci’s Pizzarium – immortalisé par la série documentaire Chef’s Table sur Netflix – est excellent, mais tellement fréquenté qu’il est presque impossible d’y entrer.

Préférez plutôt le Mercato Centrale à Rome Termini, la gigantesque gare où commence presque chaque voyage dans la Ville éternelle. C’est l’adresse idéale pour un repas street food, vous y mangerez aussi un smashburger ou un carciofi alla giudia, un artichaut frit à la juive. Nous y avons dégusté une pizza verde croustillante et savoureuse, garnie de pesto et de courgettes, ainsi qu’une pizza bianca avec du jambon.

Autres adresses pour des pizzas: Remo, Ostiense et Pizzaré. Autres marchés street food: le marché de Trionfale ou celui de Testaccio.

Café serré et douceurs

En ce qui concerne les boissons, le café est ici incontournable. Les Romains prennent rarement de petit-déjeuner assis. Ils préfèrent se tenir au comptoir de leur café préféré avec un espresso et, éventuellement, un dulce ou une pâtisserie sucrée, comme un cornetto, une crostata ou un panettone. A Rome, vous aurez droit à un café serré, parfaitement réalisé, pour à peine un euro cinquante. Ils sont disponibles presque partout en ville.

Mais si vous recherchez quelque chose de vraiment spécial – avec des grains d’Amérique du Sud, torréfiés à point et doublement lavés – alors Faro est fait pour vous. Ce café n’est pas dans l’hypercentre, mais son personnel accueillant et son offre sophistiquée font souffler un vent de fraîcheur et mérite le déplacement. Ce lieu est un vrai contraste avec l’atmosphère plus classique des autres établissements de la capitale.

Autres adresses pour boire un (bon) café: La Fenice, La Casa del Caffè et Love – Specialty Croissants.

Aperitivo et cocktails

​Notre quartier préféré pour un aperitivo est Trastevere, où la passeggiata (la balade relax vers un restaurant, lors de laquelle on observe et on est observé) est élevée au rang d’art. On se pose chez Terra Satis, situé sur la Piazza dei Ponziani. La terrasse enveloppée de verdure y est une véritable oasis dans une Rome souvent effervescente.

Celle-ci se trouve juste à côté de notre bar à cocktails romain préféré: La Punta, un établissement d’inspiration mexicaine où non seulement les margaritas, mais aussi les tacos sont d’une qualité exceptionnelle.

W Hotel appartient à une gamme de prix plus élevée, mais offre une expérience complète. Le petit-déjeuner y est délicieux, et il dispose d’une terrasse, sur le toit, équipée d’un four à bois où le chef prépare de savoureuses pizzas. Dans la cour intérieure, un bar à cocktails et un restaurant (Giano) s’associent pour offrir une expérience gastronomique conviviale.

Autres adresses pour des cocktails: Jerry Thomas Speakeasy, Drink Kong et The Barber Shop. Pour déguster du vin: Ferrara, Latteria et L’antidoto.