Les plus belles plages du monde 3/6: Playa del Amor au Mexique

Cet été, Le Vif Weekend vous fait découvrir les plus belles plages du monde. Cette semaine, cap sur le Mexique, à la rencontre d’une crique cachée au creux d’un cratère: la Playa del Mayor. Cette dernière, au-delà de sa vue improbable, cache une histoire méconnue.

Pour comprendre l’existence de Playa del Amor et du cratère dans lequel elle se trouve, il faut remonter dans l’histoire des Îles Marieta. L’archipel au large des côtes du Mexique, inhabité, fut zone militaire au cours du XXe siècle. Le gouvernement mexicain y menait des essais, rendant la région totalement inaccessible aux personnes extérieures. Les nombreuses explosions de bombes ont progressivement créé des grottes et diverses formations rocheuses.

Ce n’est qu’en 1960 que, sous l’impulsion de la communauté internationale et de plusieurs scientifiques, les Îles Marieta sont démilitarisées. Les autorités y créent aussi un parc national, protégeant ainsi la région de toute activité humaine.

Parmi les vestiges de ces essais militaires, la Playa del Amor est sans aucun doute la plus connue. Ce cratère à ciel ouvert offre un paysage des plus originaux aux touristes venus profiter d’un bain de soleil. Accessible uniquement à marée basse, cette plage de sable fin attire des centaines de visiteurs du monde entier chaque année.



Au-delà de sa configuration étonnante, l’archipel est également un endroit prisé pour la plongée sous-marine. En effet, le parc protégé a permis à la faune marine de se développer en toute liberté. Les passionnés de plongée seront ravis de découvrir cet écosystème marin d’exception. Des milliers d’espèces de poissons tropicaux y vivent en harmonie avec des pieuvres, des raies manta, des dauphins ou encore des baleines.

De retour sur terre, les pieds dans le sable, les visiteurs découvrent cette fois de nombreuses espèces d’oiseaux exotiques. Le caractère inhabité de l’île en fait une sorte de jardin d’Eden au milieu du Pacifique.

Un voyage aux Îles Marieta est également l’occasion rêvée pour découvrir une autre partie du Mexique. Puerto Vallarta ne se trouve qu’à une petite heure en bateau de l’archipel et c’est le passage obligatoire pour visiter Playa del Amor. En effet, les Îles Marieta étant inhabitées, la plupart des touristes résident dans cette station balnéaire, qui propose de nombreux bars et restaurants branchés. Elle est également connue pour ses sports nautiques et sa vie nocturne. Une fois l’écrin de verdure des Îles Marieta quitté, cap donc sur la vie plus moderne et agitée de la ville mexicaine de Puerto Vallarta.

