Le top 10 des villes les plus visitées… virtuellement

Pour fêter ses 15 ans d’existence, Google Street View, célèbre outil de visualisation géographique de Google, révèle les lieux les plus explorés de la planète par ses utilisateurs. Si la tour Burj Khalifa à Dubaï, la tour Eiffel et le Taj Mahal en Inde sont les trois sites les plus visités dans le monde, voici les dix villes qui attirent le plus les explorateurs virtuels.

1 – JAKARTA, en Indonésie

2 – TOKYO, Japon

3 – MEXICO, Mexique

4 – SAO PAULO, Brésil

5 – BUENOS AIRES, Argentine

6 – NEW YORK, USA

7 – ISTANBUL, Turquie

8 – TAIPEI, Taiwan

9 – PARIS, France

10 – OSAKA, Japon

Ce qu’il faut savoir sur Google Street View

Google Street View a été lancé en 2007, sur une initiative du co-fondateur du groupe américain Larry Page. Le campus californien de Google est alors le premier lieu exploré par une voiture photo, un van du service de sécurité emprunté pour l’occasion.

Au total, Google Street View revendique 220 milliards d’images stockées et plus de 16 millions de kilomètres parcourus dans une centaine de pays différents.

Le système de prise de vue, avec appareils photo, les Lidar (télémétrie laser), GPS et outils de calcul a évolué au cours du temps. Google espère disposer l’année prochaine d’un système complet de moins de sept kilos, pouvant le cas échéant être porté à la main. Car les voitures ne sont pas les seuls véhicules utilisés par les caméras de Google Street View.

Selon les endroits parcourus, on a aussi utilisé des sacs à dos, des bateaux, des scooters, des vélos, des motoneiges et même un chameau.